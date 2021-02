La mujer de Jesulín de Ubrique ha sorprendido con sus vídeos entonando grandes éxitos a pleno pulmón. ¿Tiene talento para cantar? ¡No se pierdan el vídeo!

El pasado fin de semana, María José Campanario reabría su guerra contra Belén Esteban lanzando durísimas acusaciones contra ella. Tras calificarla de «lerda», «princesita barata» y acusarla de haber mentido durante los últimos 20 años sobre Jesulín de Ubrique y su familia, se ha conocido una nueva faceta de la odontóloga.

Los estilos de la odontóloga: desde el rock nacional a la salsa

Y es que más allá de la durísima carta que dedicó en su perfil de Facebook a la ‘Princesa del pueblo’, cargada de insultos, resulta que la catalana tiene otro importante motivo por el que utilizar las redes sociales. Y no tiene nada que ver con sus ataques a la colaboradora. Campanario no solo es asidua a las plataformas digitales para conectarse a altas horas de la madrugada o para lanzar acusaciones contra su rival. Además, es asidua a una app para aficionados a la música. En ella saca a relucir todo su potencial artístico y canta a pleno pulmón sus canciones favoritas: desde ‘Aire‘, de Mecano, a ‘A quién le importa‘, de Alaska, o ‘Devórame otra vez‘, una de las canciones más conocidas de la salsa.

Basta con ver el vídeo para comprobar que María José Campanario bien podría participar en la próxima edición de ‘Got talent’ o ‘Mask Singer: Adivina quién canta’. Porque cuando se trata de dar la nota, la da. Y lo más alto posible. Los vídeos de su faceta como cantante, emitidos por ‘Sálvame’, no han tardado en ser comentados por expertos en música. Es el caso de Fernandisco. El popular locutor y crítico musical ha valorado su derroche de voz, aunque su valoración no ha sido del todo favorable. «Iba a decir que canta fatal, pero no quiero ser tan demoledor. ‘Aire’ se merece un 1 pelado. Pierde totalmente el tono y cuando llega el estribillo se viene abajo. Y el videoclip no es el mejor que ha hecho», ha explicado.

Fernandisco habla del «suicidio musical» de María José Campanario

Asimismo, el presentador ha explicado que María José Campanario utiliza un efecto muy conocido en el ámbito musical. Se llama «rever» y «parece que realmente parece que cantes bien. Es como un eco de iglesia», ha señalado. Cabe destacar que la mujer de Jesulín no solo se atreve con canciones en español: también interpreta grandes éxitos en la lengua de Shakespeare. E incluso en portugués. Pero cuando emula a artistas como Christina Aguilera o Salvador Sobral tampoco sale bien parada. Para Fernandisco, «elegir una canción de Sobral es un suicidio musical. La canción no la coloca en el sitio donde ella quiere colocarse. Igual quiere colocarse en un programa de televisión para que la contraten».

Quien ha sido más crítica con María José Campanario ha sido Belén Esteban, quien no se ha quedado callada al ver los vídeos de campanario a pleno pulmón. «Esto que hace tan bien… Cuando le dé ansiedad esto es lo que tiene que hacer«, ha zanjado, irónica. Una cosa está clara: sus vídeos demostrando sin pudor sus dotes interpretativas evidencian que la odontóloga le ha hincado el diente al universo artístico. ¿Ha nacido una estrella?