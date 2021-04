La colaboradora de ‘Sálvame’ ha reaccionado de una manera sorprendente (aunque tranquila) a todas las opiniones de que su chico, Omar Sánchez, podría tener un acercamiento peligroso con Melyssa.

El hecho de que Anabel Pantoja sea la defensora de su prometido, Omar Sánchez, hace que tenga que vivir a caballo entre Canarias y Madrid. La colaboradora de ‘Sálvame’ se instaló en la isla hace ya unos años para empezar allí una nueva etapa con su pareja, el mismo que ahora ha puesto rumbo a Honduras para vivir una de las mejores experiencias de su vida en ‘Supervivientes’.

Esto obliga a Anabel a tener que viajar con la misma asiduidad que cuando tenía que ir a la capital a trabajar como colaboradora de ‘Sálvame’. En el aeropuerto de Madrid, precisamente, se ha encontrado a la prensa cuando aterrizaba de Canarias. Y como no podía ser de otra manera, le han preguntado por si tiene celos hacia Melyssa después de que se haya rumoreado que Omar podría tener un acercamiento llamativo con la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’.

Pues parece que Anabel Pantoja está tranquila. Y así lo ha hecho saber ella misma, demostrando que está tranquila: «Yo no tengo nada de celos, después de tres años… al revés, que mire a las chicas guapas y aproveche y disfrute», ha dicho rotunda. Ha querido destacar, además, que su pareja tiene bastante mal perder, algo que podríamos ver cuando tenga que disputar alguna prueba.

Vídeo: Europa Press.

Parece que Anabel Pantoja está tranquila y que confía plenamente en su prometido, con el que tendría que haber pasado por el altar el pasado año. La pandemia impidió que esa boda se celebrara y ahora esperan a que todo pase para volver a buscar una fecha. Mientras tanto, la joven encuentra en sus idas y venidas para trabajar el mejor consuelo ante la ausencia de ‘El Negro’, como llama ella cariñosamente a su novio.

Hace unas horas recordaba los besos que se daban cuando estaban juntos con varias imágenes en las que estaban demostrándose su amor: «Para nosotros no hay día del 💋 Orgullo es poco lo que siento al oír la opinión de muchos hablando de ti y viéndote como un gran concursante. Ahora que estás tan lejos te aseguro que hubiera duplicado o triplicado mis 💋 Te quiero Negro».

Su vuelta a ‘Sálvame’ vino con polémica

El hecho de que sea la defensora de su novio le ha hecho volver al plató de su programa, algo que muchos colaboradores no han visto bien. “Sí, he vuelto”. Kiko Matamoros le respondía: “Enhorabuena”. Pero Anabel dudaba de sus intenciones: “Viniendo de ti no sé si es bueno, malo o regular”. «Tengo curiosidad por saber. ¿Cuántas veces a la semana va a venir?», insistía Matamoros. «¿Ya has superado el asco que te daba venir al programa?». Sus palabras han hecho estallar a la sobrina de Isabel Pantoja.

«El negro está concursando en ‘Supervivientes’ y este era mi trabajo. ¿Por qué voy a quedarme en mi casa?», añadía Anabel. «¡No te estoy diciendo que te quedes en ningún lado! ¡Si yo celebro que vuelvas!», replicaba Matamoros. Pero a esas alturas de la conversación, el ánimo de la andaluza ya estaba calentito: «Cuando estoy en mi casa todo el mundo me dice: ¿Este hombre duerme en Telecinco?«, espetaba.