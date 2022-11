Carla Barber está disfrutando al máximo su segundo embarazo a pesar de que el proceso no se vive igual cuando ya eres madre de un bebé. Bastian todavía es muy demandante, ya que ni siquiera ha cumplido un año. Además, la médico especializada en cirugía estética tiene que compaginar su faceta como madre con su faceta como empresaria. Llegar tarde a casa no ayuda, aunque siempre encuentra huecos para dar el último biberón del día a su hijo y para pararse a ver cómo evoluciona su cuerpo con su nuevo embarazo.

La ‘influencer’ está ya en la semana 18 de embarazo y mientras estaba en casa se ha parado delante del espejo. Se ha mirado y no ha dudado en hacerse una foto de su perfil. A pesar de que ya está en semana 18, que corresponde a unos cuatro meses y medio, Carla Barber aún no tiene barriga. Muchas embarazadas ya empiezan a notar barriga en esta semana de embarazo, pero la médico todavía no ha visto crecer mucho la suya.

Este es el perfil de Carla Barber en la semana 18 de su embarazo

A pesar de que aún no ha crecido su barriga, Carla ya podría estar notando los primeros movimientos de su bebé, ya que en esta semana es cuando empiezan a notarse. El bebé ya mide alrededor de 14 o 15 centímetros de longitud y pesa aproximadamente unos 150 o 200 gramos. En cuanto a la madre, en esta semana hay un aumento de peso y aumenta también el volumen de los pechos.

Ella ha preferido no desvelar qué síntomas tiene. De lo que sí habla es de cómo son sus días como madre de un bebé. Hace unas horas, precisamente, aseguraba que ella iba a dormir separada de su chico y su hijo para poder descansar. Está notándose muy cansada últimamente y la única solución que ha encontrado para no despertarse es evitar escuchar a su bebé: «Hoy Jo se queda a dormir con Bastian en otro cuarto para que yo pueda descansar, lo necesito. De esa manera no escucho al baby porque sino… me despierto al mínimo ruido, ya sabéis… madre siempre alerta».

Está notando más cansancio de lo normal

Tan solo seis meses después de haberse convertido en mamá, Carla Barber ha anunciado que está embarazada. «Un nuevo amor crece dentro de mí. La familia aumenta y no podemos estar más felices!!! Estoy deseando contaros mucho más», señalaba a través de su cuenta de Instagram. La doctora ha compartido un tierno vídeo en el que se ven las reacciones de los distintos miembros de su familia. El bebé es fruto de su relación con el empresario de origen francés Joseph y se convertirá en el mejor compañero de juegos de su hermanito Bastian quien llegó al mundo el 2 de mayo de este 2022.