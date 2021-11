La vida de Soraya Arnelas ha dado un giro de 180 grados desde que se convirtiera hace unos días en madre por segunda vez. La cantante está en un montaña rusa de emociones y no ha dudado en compartir una reflexión en las redes sociales sobre lo que está viviendo y sobre lo que necesita durante los primeros días de vida de su bebé. Aunque ha querido hacer un vídeo para hablar de ello, Soraya se ha decantado finalmente por expresar lo que siente.

«Tengo muchas ganas de hacer un vídeo contando como han sido estos primeros 20

días. Nada es lo que parece en esto de los partos, los embarazos, las recuperaciones, la lactancia… cada cual vive lo suyo. Pero sí que tengo una cosa clara… Ya lo dije en su día y lo vuelvo a decir. Más amor a las mamis y a los papis en estos momentos… más atenciones, más detalles para ellos, más tacto… Más comprensión y más empatía. Ser padre o madre no es tarea fácil, el día a día es duro, y más si hemos tenido «Fiesta» por la noche», ha empezado diciendo rotunda con un mensaje que se entiendo como demanda.

«También nosotros pongamos de nuestra parte… Cuidarnos, no solo físicamente sino mentalmente. Es muy fácil caer en depresión en estos momentos, es muy fácil que surjan discusiones sobretodo por el poco descanso y el estrés. Tratemos de cuidarnos en estos días, sobre todo de las opiniones de unos y de otros 😏 Lo que uno haga ESTÁ BIEN HECHO cuando se hace desde el amor y desde el corazón. Y un consejo. Si me lo permitís. A mi siempre me ha funcionado☺️ PAPÁ + MAMÁ felices = BEBÉ FELIZ ❤️», ha terminado diciendo.

Con este mensaje comparte con todos la necesidad que se la ha planteado cuando lleva 20 días estando muy pendiente de su bebé. La reflexión ha dado para mucho, hasta para comentarios de muchos seguidores que aplauden el mensaje: «Es que todo cuanto dices me vibra mi @soraya82! Completamente contigo», «Pfff ojalá se diera más visibilidad a esa ‘parte’ de la maternidad…. que todo no es tan maravilloso… es bonito sí, pero duro también… sin hablar de la depresión post-parto (que en mi caso sufrí durante el primer año de mi hijo) Enhorabuena a esos papis! ❤🌹 y mucha fuerza…», «Totalmente de acuerdo… Das a luz y ya solo existe el bebé. Y el bebé está bien con sus papas, no necesita más… Los que necesitan cuidados y ánimos sin los papis sobretodo las mamis…❤️».

Una llegada que les ha hecho muy feliz

A pesar de que reflexione sobre lo complicado que es ser madre de un bebé, Soraya no puede ser más feliz. Esto es algo que comparte con Miguel Ángel Herrera, su pareja. Tal y como publicó SEMANA en exclusiva, la pareja se convirtió en padres por segunda vez de la pequeña Olivia hace apenas dos semanas. La cantante dio a luz en el hospital San Rafael de Madrid en la calle Serrano de Madrid. Nació por cesárea y pesó 2,700 kg. Miguel Ángel pudo estar en todo momento junto a Soraya, incluso en el quirófano. Están siendo unos días increíbles para toda la familia, que lleva unos días ya disfrutando de la presencia de la bebé Olivia en su casa. La llegada de la pequeña convierte a Manuela en hermana mayor. Aunque todavía es pronto, serán las mejores compañeras de juego.