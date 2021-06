Soraya Arnelas ha desvelado en sus redes sociales cómo está siendo su segundo embarazo y es que ya ha sufrido los primeros síntomas.

Soraya Arnelas desveló la pasada semana en exclusiva a la revista SEMANA que estaba embarazada de su segundo hijo. La cantante nos recibió en su casa para explicarnos la nueva etapa a la que se enfrentaba: próximamente será madre de nuevo de una niña llamada Olivia. La cantante, su pareja y su pequeña están muy ilusionados y miran hacia el futuro con optimismo, pero ¿cómo están siendo estos primeros meses? Ella misma lo ha contado en un post de Instagram, donde insiste en la dureza de los síntomas que le está provocando su estado. «Camino a los 5 meses. Me encuentro bien. Los primeros 3 meses me dieron muchos ascos, no tenía nauseas, pero no tenía apenas apetito», dice Soraya Arnelas en su última publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82)

Un mensaje en el que ha revelado qué antojos está teniendo en este nuevo trimestre y es que está experimentando cosas que hasta ahora no había sentido con su primer embarazo. Está ilusionada ante lo que está por llegar a su vida, pero sobre todo está sorprendida con los cambios que sigue haciendo su cuerpo en este momento. «Ahora me apetecen cosas frías, saladas…y no os lo vais a creer, pero el dulce y yo, no somos muy amigos. En este segundo embarazo noto todo mucho antes, lógico soy más consciente de lo que ya viví una vez. Noto a Olivia desde los 3 meses, ¿os lo podéis creer?», dice Soraya. Aunque insiste en que antojos como tal no ha tenido, sí que hay un alimento por el que siente devoción, aunque intenta no ingerirlo, ya que no le sienta bien. «Antojos, antojos no tengo. Me encantan las aceitunas gazpachas, pero me sientan fatal. Seguro que vosotros también tenéis historias peculiares que contar con antojos y algunos y algunas sin la necesidad de estar embarazados. Qué curioso es el cuerpo», añade Soraya.

Soraya nos confesó durante nuestra entrevista, la cual vio la luz el pasado miércoles en SEMANA, que ha tenido problemas para quedarse embarazada. El camino no ha sido fácil debido al estrés crónico que padece, no obstante, eso nunca ha frenado sus sueños. Soraya Arnelas además ya sabe cómo será su parto y nos lo detalla en nuestra entrevista debido a unos problemas de salud que tuvo durante el primero. Sus planes de ampliar la familia no se han parado en seco al saber que será madre por segunda vez, pues le encantaría experimentar la maternidad, aunque esta vez siendo madre de un niño. Por ello, si de manera natural no es posible, la pareja se ha planteado adoptar para conseguir ser padres de un pequeño, confesión que nos dio durante nuestra charla exclusiva a este medio.