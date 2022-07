Sonsoles Ónega acaba de fichar por Antena 3, un giro completamente inesperado incluso para Telecinco, donde llevaba años trabajando. La presentadora deja así ‘Ya es mediodía’ para comenzar un nuevo programa en la cadena contrincante, pero ¿cómo ha sido su última emisión? Si bien ni la audiencia ni tampoco sus compañeros sabían de su decisión, ahora se analizan cada una de sus palabras. Entre otras, cómo se ha despedido del público. «Hasta aquí hemos llegado, se quedan con ‘Informativos Telecinco. Aquí les llevo. Adiós», dijo mientras se señalaba el corazón. Así ha sido su despedida definitiva, palabras con las que la periodista dejó claro todo lo que sentía por sus seguidores, aquellos que no le han soltado de la mano desde que presenta un espacio propio en Mediaset.

No se ha pronunciado todavía en sus redes sociales, las cuales permanecen inactivas desde hace días. Sonsoles Ónega será sustituida por Joaquín Prat, quien, tal y como te contamos en SEMANA, se enteró en pleno directo de la salida de su compañera de cadena. Este bombazo televisivo ha sido confirmado por Atresmedia TV, que a través de un comunicado explica que ha fichado a la comunicadora. «Sonsoles Ónega ficha por Atresmedia TV. La periodista, comunicadora y escritora se incorpora al amplio y prestigioso equipo de profesionales que integran la División de Televisión del Grupo Atresmedia», han dicho.

Sonsoles Ónega no avisó en ningún momento de su nueva situación laboral, pero no ha podido evitar que se analice cada detalle de su último programa como presentadora de ‘Ya es mediodía’. La periodista logró este lunes 11 de julio un 13,9 % de audiencia y un total de 1.054.000 espectadores, cifra que se ha mantenido los últimos meses. Aunque ella estaba feliz con esta oportunidad, lo cierto es que para ella no ha sido fácil asumir la cancelación de ‘Ya son las ocho’, el cual comenzó en el mes de noviembre del pasado año.

Los espectadores aún no dan crédito y, prueba de ello, todo lo que se lee en el universo 2.0. Muchos están deseosos de conocer cuál será su nuevo rol así como el contenido del nuevo programa de Sonsoles en su nueva cadena. ¿Será solo político o, por el contrario, tratará también la crónica social? Mientras se descubre la respuesta a esta pregunta, todas las miradas se posan en Sonsoles, que a buen seguro se encontrará ilusionada ante esta nueva etapa profesional.