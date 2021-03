Sonsoles Ónega ha pedido explicaciones a Rosa Benito por darle plantón este miércoles y tras escuchar las excusas de su colaboradora, no la ha creído

Sonsoles Ónega aguantó el tipo este miércoles cuando después de anunciarse que tendrían la primera reacción en exclusiva de Rosa Benito al paso al frente de su sobrina, Rocío Carrasco, su colaboradora le dio plantón. Este jueves ambas se veían las caras en el plató de ‘Ya es mediodía’ y la tensión se cortaba con un cuchillo, como suele decirse. La presentadora quiso comenzar la sección ‘Fresh’ preguntándole directamente a su colaboradora qué sucedió y por qué después de saber que tendría que entrar a valorar la noticia bomba, decidió dar una espantada y no atender al reportero que se desplazó hasta la puerta de su domicilio. Rosa Benito se sentaba en su trabajo con pruebas en la mano que demostraban que no estaba en casa. Se trata de un ticket de un restaurante al que acudió, dejando su teléfono móvil en casa y quedando completamente desconectada del mundo. Una excusa que no convence nada a Sonsoles Ónega que, sin perder el valioso tiempo de la televisión, sentenció: “Me diste plantón”.

El foco mediático en estos días está situado sobre el clan Jurado, después de que Rocío Carrasco haya decidido contar su verdad después de 25 años de relativo e intermitente silencio. Ahora habla a corazón abierto en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. La bomba que hace temblar a toda su familia es que ahora, por fin, va a contar todo sin dejarse nada en el tintero, con detalle, sin prisas, de manera sosegada en un documental. Hablará de lo vivido junto a Antonio David Flores, sobre el motivo por el que rompió lazos con sus hijos hace ya casi nueve años y por qué no se habla con nadie de su familia. Todo. Y Rosa Benito ahí tenía mucho que decir, pero optó por plantar no solo a su programa y a Sonsoles Ónega anunciando una exclusiva frustrada, sino también al reportero que perdió la mañana esperando en la puerta de su casa.

“Ayer me diste plantón y no hemos hablado”, comenzaba Sonsoles Ónega cabreada y sin disimular su estado. Un enfado que aumentaba al escuchar cómo Rosa Benito alegaba que ese día no le correspondía trabajar y “no sabía” que debía hablar con el programa. Ahí matizaba Miguel Ángel Nicolás recordándole que él mismo se lo dijo un día antes y acordaron su participación: “Me voy a mosquear”, anunciaba el colaborador a su compañera ante su olvido.

Rosa Benito al fin habla de la serie de Rocío Carrasco

Rosa Benito, tras dar explicaciones poco convincentes para sus compañeros, se enfrentó a lo que evitó un día antes. Vio el trailer de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, el cual decía no haber tenido oportunidad de ver antes, pese a las innumerables veces que apareció en las pausas publicitarias de la cadena. Su reacción mostraba lo mucho que la remueve saber que el pasado una vez más será puesto sobre el tapete: “Es mi sangre, es mi raíz, y eso me duele, porque es hija de la persona que más he querido”, decía Rosa Benito con las emociones a flor de piel y los ojos vidriosos hasta el final del programa.

Vídeo: Mediaset

La tía de Rocío Carrasco tiene una cosa muy clara tras ver el avance del documental que su sobrina ha orquestado para contar su verdad. Asegura que no ha hablado de ella en todos los capítulos que comprenden este especial pero que, en caso de que lo haga, será de forma cariñosa, “porque yo he estado a su lado”. Es por eso que dice no tener ningún miedo, todo lo contrario, tiene ganas, de ver lo que va a contar Rociito: “Quiero escucharla, tiene todo el derecho de hablar”. Eso sí, añadía: “Y nosotros de responder después”. Un firme compromiso de defender su verdad, que quizá no sea la misma verdad que Rocío vaya a plasmar en su docuserie.