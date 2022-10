El pasado mes de agosto, Sonia Monroy atravesó una de las etapas más duras de su vida y parece que continúa en horas bajas, como así ha confesado la propia actriz en su última aparición pública. La polifacética artista tuvo que pasar por quirófano debido a una histerectomía, cirugía con la que se le extirpó el útero y, con ello, también su sueño de convertirse en madre de manera biológica: “La esperanza que tenía de ser madre, que era muy muy pequeña, se ha esfumado para siempre”, decía muy afectada y sin poder contener las lágrimas tras dar a conocer su intervención. Ahora, dos meses después, sigue pensando que es de las peores cosas que le ha sucedido en la vida y es que le ha afectado mucho psicológicamente.

Vídeo: Europa Press

“Es la cirugía más dura de mi vida, me han extirpado el útero. Psicológicamente no estoy bien, estoy en tratamiento, es muy difícil, más cuando tienes la sensación de que podrías ser madre”. Sonia Monroy trata de recomponer su vida ante la nueva situación y ahora se replantea otras fórmulas para convertirse en madre por vías alternativas a la biológica.

Incluso confiesa que se ha replanteado confiar en la adopción para dar este paso vital, aunque quizá no sea el mejor momento al encontrarse anímicamente hundida: “Nos lo hemos planteado, pero anímicamente no es el momento todavía. Estoy en tratamiento, sigo, en un futuro me gustaría, sí quiero ser mamá y ayudar a otros bebés que no tienen mamá”, confiesa.

Por fortuna, Sonia Monroy no está sola en su lucha y puede contar con la inestimable ayuda de su pareja, Juan Diego López, quien no ha podido acompañarla en su cita con la prensa al encontrarse atendiendo otros compromisos profesionales en Estados Unidos, donde está grabando una película.