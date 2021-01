Sonia Ferrer le ha salvado la vida a un conejo bebé que podría haber muerto atropellado y su historia ha enternecido a todos en las redes sociales. Vea el vídeo

Sonia Ferrer ha demostrado ser toda una heroína y es que la periodista ha logrado salvarle la vida a un pequeño conejo silvestre, aunque todos apuntan a que se trata de una cría de liebre. Sin embargo, la presentadora no sabe muy bien cómo hacer frente a la difícil tarea de alimentar y mantener a salvo su nuevo conejo, el cual ha decidido adoptar a la espera de que recupere fuerzas y sea seguro devolverle a su hábitat natural. Una tierna historia que la propia Sonia Ferrer ha querido narrar en su cuenta personal de Instagram a través de un vídeo, con el que se ha ganado la simpatía de sus 74.000 seguidores y el apoyo de todos aquellos que velan por el bienestar de su conejo.

Vídeo: Instagram

Sonia Ferrer ha explicado cómo se ha encontrado a la cría de conejo o liebre corriendo en pleno ataque de pánico por la carretera y que decidió parar a recogerlo para evitar que fuese atropellado. Ahora bien, no sabe muy bien qué hacer ahora y por eso pide ayuda a sus fans: “Dejo esta historia fijada aquí para que me escribáis recomendaciones. La historia es la siguiente: iba conduciendo cuando he visto al conejillo de lado a lado de la carretera, desorientado y asustado. He pensado que le acabarían atropellando, he parado el coche en zona segura y he caminado hasta donde se encontraba”, comienza a relatar Sonia Ferrer, preocupada por la vida de su nuevo mejor amigo, que aparece en el vídeo jadeando después de perseguir al conejo por la carretera.

“Ha intentado huir, pero no sabía hacia dónde tirar, así que no me ha costado mucho cogerlo. Mi intención es cuidarlo hasta que sea fuerte y pueda vivir de nuevo en su hábitat. Todo el mundo me dice que se va a morir y quiero hacer todo lo posible para evitarlo. Lo he dejado en una habitación encerrado, dentro de una caja de cartón, con una mitad llena de papel de periódico en tirar para que se esconda y la otra mitad con heno. Un cacharrito con potito de verduras, otro con leche de fórmula de gato y otro con un pienso especial que me han vendido para los conejos baby. No cogerlo en brazos para que no le dé un infarto y rezar por que el cambio de alimentación no le mate”, continúa explicando Sonia Ferrer.

La presentadora ya dejaba claro que no estaba dispuesta a recibir críticas por su bonita acción, dado que su única intención es salvarle la vida al conejo y por eso busca ayuda en sus seguidores, a ver si le dan los mejores consejos para sacarle adelante, bajo la promesa de liberarlo cuando esté más fuerte: “Así están las cosas. Por favor, los que tengan el impulso de decirme que lo haga al ajillo o alguna burrada del estilo, dejad de seguirme”, sentencia.