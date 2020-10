Sonia Ferrer, ex de Marco Vricella, ha revelado un dato decisivo. Su exmarido le ha pedido la nulidad matrimonial antes de casarse con Cecilia Gómez, boda que ha descubierto SEMANA en exclusiva.

A pesar de que el amor entre Marco Vricella y Cecilia Gómez surgió en plena pandemia, su relación va viento en popa. Así lo prueba el paso definitivo que esta pareja ha decidido dar, pues, según ha podido saber SEMANA en exclusiva, el cirujano plástico y la bailaora se han comprometido. El exmarido de Sonia Ferrer ha rehecho su vida y le ha pedido matrimonio a la gaditana, detalles que podrás descubrir en el interior de tu revista favorita. Mientras que se revelan todavía más datos sobre este inesperado enlace, Sonia Ferrer ha sido preguntada por su opinión, desvelando un bombazo que, sin duda alguna, dará mucho que hablar.

«No tenemos una relación ni siquiera cordial, hablamos lo justo siempre por escrito, por WhatsApp o por email y siempre para asuntos relacionados con nuestra hija», ha comenzado diciendo Sonia Ferrer en el espacio de Telemadrid, ‘Buenos días, Madrid». Tras estas palabras Sonia Ferrer ha explicado que su exmarido y padre de su única hija se ha puesto en contacto con ella para hacerle una petición que deja más que claras sus intenciones y planes futuros. «Me cuadra porque me ha pedido la nulidad matrimonial por email y ahora me cuadra todo. Sinceramente me bauticé para casarme por la iglesia porque para él era importante y no voy a poner ninguna pega. Le deseo que sea feliz, si el es feliz más lo sería mi hija. Estoy encantada», ha dicho la colaboradora muy sosegada.

Por su parte, Sonia tiene claro que no quiere poner ningún freno al que fuera su esposo y que le dará luz verde a esta solicitud de Marco Vricella: «No tengo ningún problema…es que ¿por qué voy a poner una pega? Deseo que sean felices». A pesar de que la relación con el padre de su pequeña no es buena y tan solo se comunican para cuestiones relacionadas con ella, a quien sí ha querido dedicar unas bonitas palabras ha sido a Cecilia Gómez. La bailaora y Sonia Ferrer han coincidido y, por el momento, parece que solo tiene buenas palabras hacia ella. «Conozco bien a Cecilia y es encantadora. Yo solo les puedo desear lo mejor», ha insistido en ‘Buenos días, Madrid».

Sonia Ferrer, ilusionada con Pablo Nieto

A partir de ahora comienza un bonito momento para Cecilia y Marco, quienes están muy ilusionados ante la idílica etapa que ha llegado a sus vidas. Al igual que Sonia Ferrer, quien desde hace unos meses empezó a conocer a Pablo Nieto con el que mantiene una preciosa relación con la que ambos están pletóricos.