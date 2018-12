Sofía Suescun crea polémica: ¿su nuevo (y primer) single es un plagio?

Todavía no ha visto la luz y el nuevo (y primer) single de Sofía Suescun ya está totalmente envuelto en polémica. La ganadora de dos realities hace una semana anunció que ahora probaría suerte en el mundo de la música. Pero parece que su aterrizaje no ha sido muy fortuito. Y es que nada más mostrar la portada del single, las críticas se le han venido encima.

Leer más: Sofía Suescun, ahora quiere ser cantante

‘Muevélo’: lo nuevo de Sofía Suescun

Su primer trabajo discográfico se titula ‘Muévelo’ y la tipografía del título es muy parecida (por no decir casi idéntica) a la de la canción exitosa de ‘Lo malo’, interpretada por las extriunfitas Ana Guerra y Aitana Ocaña. Los seguidores de Sofía Suescun no han tardado en darse cuenta de la similitud y los comentarios negativos hacia la que fuera ganadora de dos realities no han tardado en llegar.

La portada tiene cierto parecido a la de ‘Lo malo’

De momento, no podemos escuchar esta canción… por lo que no sabremos si es solo la tipografía de la portada lo que tiene cierto aire con otro tema, o hay algo más. Pero tranquilos, tampoco habrá que esperar mucho. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha confirmado la fecha en la que saldrá al mercado. “Qué ilusión me hace poderos anunciar que el próximo 14 de diciembre podréis escuchar mi primer single! Vais a flipar!”, escribía en las redes sociales.

Estrenó su canal en MTMAD



Últimamente estamos descubriendo muchas facetas nuevas de Sofía Suescun. Hace también unas semanas anunció que tendría su propio canal en MTMAD donde veríamos la parte más persona e íntima de la ganadora de ‘Supervivientes’ y ‘Gran Hermano’. Un doblete que la ha consagrado en el mundo de la televisión siendo una de las concursantes con más tirón mediático de los últimos años.

Se habló de una supuesta relación con Kiko Matamoros

Además, en el plano personal también ha estado en el punto de mira debido a una supuesta relación con Kiko Matamoros, que ella se ha encargado de desmentir en todo momento. Mientras tanto él hablaba de su ilusión con una “jovencita”.

Leer más: Sofía Suescun desvela la relación que mantiene con Kiko Matamoros

Otra de las fotografías promocionales de su single

Con esta imagen, durante la grabación del videoclip, dio la feliz noticia

Más contenido .....