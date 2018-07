Amor Romeira lleva a Sofía Suescun a los juzgados por transfobia

Sofía Suescun es una de esas mujeres que dice lo que piensa y después piensa lo que dice. Una incontinencia verbal que es perfectamente compatible con su innata habilidad para manejar la televisión como y cuando quiere. Esta faceta le ha valido numerosos conflictos, sobre todo durante su concurso en ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes 2017’, de donde salió victoriosa en sendas ocasiones. Las polémicas llevan su nombre implícito y da igual que enfrente estén Suso, Hugo Paz o Alejandro Albalá, hombres que han marcado su vida para bien o para mal.

No obstante, la última lleva el nombre de Amor Romeira. La exconcursante de ‘GH’ denunció hace tiempo a Sofía y la acusó de fomentar la transfobia. Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando la navarra hizo unos comentarios ofensivos sobre el sexo de Amor: “Que tengas cara de hombre es un hecho” o “Para ser tío, pocos huevos tienes”. Valoraciones que le valieron una denuncia y que afectaron psicológicamente a Romeira, acostumbrada a pelear contra este tipo de injusticias.

La demanda contra la hija de Maite Galdeano ha prosperado y ahora ha sido la propia Amor la que ha informado en Instagram de las importantes novedades en el proceso: “A todos los que me estáis preguntando por el caso de Sofía Suescun deciros que el día 4 de Julio ella denegó y suspendió esta citación, ya la ha recogido, entonces la nueva fecha es el 10 de septiembre. Es cuando nos vamos a encontrar con nuestros abogados. No sé si ella va, yo sí voy, y es donde yo voy a exigir lo que yo quiero para no llegar a juicio. Y si no, vamos a juicio”.

De este modo, Sofía Suescun deberá sentarse en el banquillo en poco menos de un mes para enfrentarse a una de sus archienemigas dentro de la televisión. Lo que es seguro es que Amor Romeira no perdona ni mucho menos olvida: “Yo, la verdad, que en este mundo de la televisión soy muy partícipe de que se dé juego, estemos a favor de programa y demás. Pero hay unos límites y unas cosas que no se pueden tolerar. Por eso no pienso consentir ninguna falta de respeto más, ninguna incitación al odio, ningún ataque sobre mi persona, sobre mi identidad y sobre lo que soy. Ya la perdoné en el 2016, pero que lo vuelva a hacer en el 2018…no se lo consiento a ella ni a nadie”. La guerra de divas está servida.