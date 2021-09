Durante su Línea Secreta de la Vida, Sofía Cristo ha hablado de momentos muy duros de su vida y también de otros más bonitos, como su relación con Nagore Robles

Para Sofía Cristo, su relación con Nagore Robles supuso un antes y un después en su vida. Siempre ha hablado de lo enamorada que estaba de ella y de lo mal que lo pasó tras su ruptura en el año 2013. Son varias las ocasiones en las que la hija de Bárbara Rey ha recordado su historia de amor con la actual pareja de Sandra Barneda. Y aunque ahora su relación está rota y apenas mantienen contacto, la concursante de ‘Secret Story’ le guarda mucho cariño y desvela cómo fue su noviazgo. Aunque todos sabemos que fue muy intenso, ahora ella revela más detalles.

Sofía Cristo acudió a rehabilitación para dejar las drogas tras su ruptura con Nagore Robles

Este martes en la noche, Sofía Cristo se ha enfrentado a su Línea Secreta de la vida donde ha hablado de sus años. Al final de la misma ha querido recordar su relación con Nagore Robles: «A raíz de que mi expareja y yo lo dejáramos, eso hizo que tomara la gran decisión de ir a rehabilitación«. No es la primera vez que la DJ habla de sus adicciones a las drogas y de cómo logró salir de su bajada a los infiernos. Ella tuvo que sufrir su ruptura con Nagore para darse cuenta de que tenía que acudir a rehabilitación. «Fue en realidad en ese momento lo peor que me pudo pasar, pero fue en realidad lo que mejor me pasó», ha dicho.

«El principio de la relación fue increíble. Fue maravilloso. Yo diría que fue una especie de relación Disney donde éramos muy felices. Es verdad de que yo estaba muy enamorada. Quiero pensar que ella también lo estuvo de mí. Y sino no pasa nada», ha dicho. «Yo creo que cuando las dos nos conocimos estábamos en un punto de que veníamos de pasarlo mal y fue como qué bonito lo que nos está pasando a las dos», ha continuado explicando con brillo en los ojos. «Esa parte fue increíble la verdad. Si que es verdad que había mucho cachondeo, lo pasábamos muy bien y alegría. Entonces es verdad que hay personas que siguen de cachondeo y otras paran. Otras no pueden parar con el cachondeo. Y ese fue el caso que me tocó a mí», ha dicho.

Así es su actual relación entre las que fueran una de las parejas más mediáticas

«Dentro de ese cachondeo yo era un poco loca. También tengo que decir que ella tenía mucho carácter y antes de dejarlo, aunque yo también hice cositas, ella fue muy dura conmigo«, ha continuado explicando. Carlos Sobera ha querido conocer en qué punto está su relación ahora y si son amigas: «Pues sinceramente ahora bueno ha quedado algo muy bonito pero ya no hemos vuelto a tener esa relación porque han pasado cositas que desconozco algunas y otras que puedo intuir», dice.

«A pesar de esto yo siempre le voy a guardar en mi corazón un lugar maravilloso porque a mí me hizo muy feliz. Y evidentemente ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Yo nunca voy hablar mal de Nagore aunque pueda pensar que en algunos momentos yo no tenía la culpa de todo. Pero ella para mí va a tener siempre un lugar en mi corazón», ha concluido diciendo.