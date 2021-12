La muerte de Verónica Forqué sigue dejando titulares. La autopsia confirmaba hace apenas unas horas que había fallecido por asfixia mecánica, lo que deja claro que la actriz no ha muerto por causas naturales. Este mismo miércoles se ha instalado la capilla ardiente en el Teatro Español de Madrid, hasta donde se han dirigido muchos rostros conocidos de nuestro país. Entre ellos, Silvia Marsó.

Después de aparecer públicamente y hablar con la prensa sobre la tristeza que siente por la trágica muerte de Verónica Forqué, Silvia ha entrado en directo en ‘Espejo Público’ para hablar de cómo se encuentra. «Todos sabíamos que Verónica estaba pasando por un depresión y que estaba en un momento muy delicado a nivel emocional, pero no podíamos pensar que pudiera ocurrir esto», ha empezado diciendo.

Silvia ha querido desvelar cómo se encuentra: «Pues estoy muy mal, nadie se lo podía esperar. Sabíamos que estaba pasando por un depresión», ha continuado. Estos días ha podido encontrarse a otras personas de la profesión: «Toda la profesión podría haber hecho más, pero no sabemos qué exactamente. Estaba en tratamiento, tenía un médico que la estaba curando desde 2015», ha desvelado.

Silvia Marsó reconoce el mal momento que atravesaba la actriz

La actriz cree que la aparición última de Verónica Forqué en televisión no le ha ayudado: «Creo que la última vivencia que ha tenido a nivel mediático creo que es lo que más le ha podido influir. Se le desboró la opinión público, los haters y esa especie de escarnio que sufrió. Porque la gente no la conocía personalmente no sabían que no era ella la que aparecía en televisión. Nos dimos cuenta todos de que Verónica estaba pasando por un momento muy difícil. Yo no soy quién para decir qué podríamos haber hecho. Son muchos factores», ha reconocido.

Ha querido destacar además que aunque hacía mucho tiempo que no la veía, pero que conocía el problema que había: «Hacía mucho tiempo que no la veía personalmente. Arrastraba una depresión y ella no estaba bien. Los últimos tiempos han acabado con sus ganas de vivir. Muchos no sabían que era así la situación. No hay culpables, por supuesto que no».

Despedida multitudinaria

Tres días después del fallecimiento de Verónica Forqué ha tenido lugar su último adiós. La actriz era tan querida que en el Teatro Español le han rendido un homenaje a la altura, siendo allí donde permanece y donde se han acercado tanto rostros conocidos como anónimos. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde del miércoles podrá acudir aquel que desee despedirse para siempre de la icónica estrella del cine de nuestro país. Coronas de flores, semblantes muy serios y bonitas palabras hacia ella son solo algunos de los aspectos a destacar en esta cita.

Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, este martes se retrasó su incineración ante la oleada de visitas de familia e íntimos. Fueron muchos los famosos que se vio entrando en el tanatorio de San Isidro, por lo que su familia ha decidido que se la incinerara a última hora de este miércoles, en vez del martes. Así las cosas, el féretro ha sido trasladado al teatro, donde se le está rindiendo tributo tras su inesperada muerte. Será, por tanto, en este día cuando su cuerpo se lleve al Tanatorio de la Paz de Madrid, siendo el siguiente paso su entierro.