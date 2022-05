Silvia Abascal ha sabido mantener alejada la atención mediática de sus pasos, hasta el punto de que no se sabía que había roto su relación con el padre de su hija, el también actor Xabier Murua. Pese a ser uno de los rostros más reconocidos del panorama interpretativo patrio, también es una de las más discretas a la hora de exponer su vida privada. Pero esta vez ha querido saltarse su propia norma y ha desvelado sin mayores problemas que se ha separado de su pareja. Sin embargo, lo que sorprende de esta revelación es que la decisión se tomó hace ya dos años atrás y que la pareja ha logrado pasar desapercibida hasta el punto de que la noticia no había logrado dar el salto a los medios de comunicación.

Vídeo: Europa Press

Hasta ahora, que con motivo de una cita con los medios en la Real Fábrica de Tapices ha hablado con naturalidad sobre el final de su historia de amor. Silvia Abascal no ha tenido reparos en desvelar su situación sentimental sin mayores dramas, pues parece haber superado ya la ruptura: “No me planteo tener más hijos, porque me separé hace dos años y la verdad es que no me da tiempo. Ser madre, implica mucha entrega. Pero estoy feliz y estoy a tope con el trabajo”, deslizaba sin dar mayor importancia a su confesión, que pilló por sorpresa a todos.

Ahora, Silvia Abascal vive centrada no solo en su trabajo, con nuevos papeles en el teatro y la televisión entre manos, sino también en su hija, a quien le dedica todo su tiempo libre. Sobre su pequeña también ha reservado unas palabras, destacando que “es maravillosa, espectacular, está hecha un faro, creciente. No sé qué ha heredado de mí, eso que lo digan otras personas, pero es luminosa, disfrutona, llena de energía. Estoy enamorada de ella”, decía con especial orgullo la actriz sobre su hija en la citada convocatoria orquestada por la revista ‘InStyle’. Una niña que le tiene robado el corazón y que es fruto de un amor que surgió cuando Silvia Abascal conoció a Xabier Murua en el teatro, concretamente en la obra dirigida por Sergio Peris-Mencheta, ‘La cocina’.

Silvia Abascal ha vuelto a hacer gala del hermetismo con el que trata los asuntos de su corazón. Ya demostró este deseo cuando se puso frente a los medios en un photocall sin ocultar que estaba embarazada, cuando tan solo unas semanas antes se conoció que había encontrado el amor, lo que dio paso a que algunos medios tuviesen equívocos a la hora de anunciar quién era el padre, pues muchos creían que la actriz aún salía con el informático David Morales: “No doy explicaciones de mi vida, pero en este momento, sí me quiero parar. Se ha dicho tantas veces que mi pareja es la que se menciones, e incluso que es el padre de mi bebé y no es verdad. Es un tema delicado, tanto para él, como buen amigo mío, como para mi pareja y los dos entornos familiares”, se apresuró a aclarar la confusión, fruto de su celo a la hora de hablar sobre su vida, la cual rompe en contadas ocasiones, siempre para sorprender.