Después de atravesar una etapa especialmente complicada que ha coincidido con el reciente anuncio de separación de Ezequiel Garay, Tamara Gorro ha vuelto renovada de un viaje fuera de nuestras fronteras. La ‘influencer’ ya se encuentra en España. El mismo día en el que aterrizó en nuestro país quiso marcar su piel con un significativo tatuaje. «Me apetece mostrároslo», ha reconocido en su perfil de Instagram donde, por el momento, no ha revelado el significado. Aunque promete hacerlo dentro de poco.

Se trata de un tatuaje realizado en el interior de su muñeca donde la letra M cruza las siguiente iniciales ESDP. «Este tatuaje me lo hice el mismo día de vuelta a España, este viaje como bien sabéis ha sido muy significativo para mí, y nunca mejor dicho, dejó una huella y recuerdo importante en mi vida», ha afirmado. También ha subrayado que muchos de sus seguidores adivinarán el significado porque la conocen demasiado.

El celebrado regreso de Tamara Gorro

Por el momento, su «familia virtual» -como denomina a su fiel séquito de fans- se ha alegrado enormemente de su regreso. «Vuelve pronto y con esa fuerza que tú tienes, ahí está tu fuerza sácala preciosa», le decía una fan. «Espero que este viaje te haya ayudado a encontrarte a ti misma y te haya dado fuerzas para seguir a delante por los tuyos. Ojalá esta nueva etapa sea mejor y tengas todo lo que te mereces», añadía otra. Hay quien incluso se ha aventurado a descifrar el enigma. «Diría que son iniciales de personas importantes para ti, y que por eso van unidas a la M (de madre o mujer)».

Tamara Gorro ha concluido este último ‘post’ asegurando que continúa desconectada por completo, cargando fuerzas, y disfrutando al máximo de sus pequeños. Aun así, sigue muy atenta a los comentarios que recibe redes. «Me haces bien familia virtual. ¡OS QUIERO!».

Tras confesar que estaba atravesando una etapa especialmente difícil a nivel personal, la ‘influencer’ decidió poner tierra de por medio el pasado 19 de enero. «Hasta pronto España. Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, ‘no es huir, es resetear’. Así lo tomo yo. Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme», se sinceró en redes.

También explicó que era la primera vez que actuaba de esta manera, pero que necesitaba sanarse. «Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mi misma y al ser posible con cinco kilos más. Sabiendo que aquí estaréis todos los que me queréis y cuidáis. Porque de nada sirve que tu gente te ayude y tú no hagas nada».

Concluía uno de sus ‘post’ más personales realizando la siguiente promesa: «Vuelvo muy pronto, voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla».