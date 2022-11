El pasado 24 de noviembre, tres años después de que tuviese que ser intervenida por un cáncer de ovario y de someterse después a quimioterapia, Sara Carbonero tenía que ser operada de urgencia. Desde entonces, permanece ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid y ha recibido la visita de su círculo más cercano. La periodista está recuperándose y utiliza sus redes sociales para reflejar su estado de ánimo. Este fin de semana ha publicado una significativa imagen con la que vuelve a destacar su filosofía de mostrar el lado positivo de las cosas.

A pesar de que tanto ella como su entorno guardan silencio sobre su diagnóstico, Sara Carbonero sigue utilizando sus redes sociales para expresar cómo se siente. En medio del delicado momento por el que está pasando, la periodista ha compartido una imagen en la que vemos como sale un arcoíris entre unos nubarrones. En medio de la tormenta siempre llega la calma y ella nos cuenta que se identifica con ese perfecto arcoíris que rompe las nubes en señal de fuerza y resistencia.

Este revés llega en medio de un dulce momento por el que estaba atravesando después de haber pasado tres años desde que fuera intervenida de un cáncer de ovario. No está sola y está acompañada por todos los que le quieren. En las últimas horas, hemos podido ver a Nacho Taboada, el joven con el que ha vuelto a creer en el amor. Además, también está rodeada de su madre y de su gran amiga, Isabel Jiménez.

Desde la otra parte del mundo, está Iker Casilla, su exmarido, quien se encuentra trabajando en el Mundial de Qatar. Su intención era viajar a España para estar junto a sus hijos en este delicado momento. Sin embargo, el entorno de la periodista ha preferido que no lo haga para darle normalidad a la situación y no provocar que los dos pequeños, Martin y Lucas, se preocupen por lo que está ocurriendo.

Hace unos días, tras su operación, Sara Carbonero compartía también una historia a través de su cuenta de Instagram con la que podíamos vislumbrar cómo se encontraba. La periodista encuentra en la música su forma de expresarse y por ello publicaba un extracto de una de las canciones de Valeria Castro. «Yo me conformo con poquito, que tanto no necesito, que esta flor siempre sintió algo bonito, pero yo también me marchito un poquito«, reza la letra del tema en cuestión y que hace referencia a los delicados momentos por los que está atravesando.

El gran enfado de Iker Casillas

Iker Casillas se ha encontrado en una difícil tesitura al estar lejos de Madrid debido al Mundial de Qatar. Tras conocerse la noticia de la operación de Sara Carbonero, el de Móstoles se llevaba las manos a la cabeza y expresaba toda su frustración contra la prensa a través de las redes sociales. «La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA», escribía en clara referencia a la publicación de que su exmujer había tenido que pasar por quirófano tras una revisión médica.