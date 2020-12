El colaborador de ‘Sálvame’ y Estela Grande se han reencontrado en el plató de ‘Sálvame’ meses después de que se conociera el divorcio de esta con Diego Matamoros.

Hace ya unos meses que Diego Matamoros y Carla Barber han empezado una nueva vida juntos, después de que el hijo de Kiko Matamoros decidiera dar el paso de separarse de Estela Grande. Fue después de que esta participara en ‘Gran Hermano VIP’. Ahora, la modelo ha reaparecido públicamente después de que participara en el nuevo capítulo de ‘Los Gipsy Kings’ como invitada junto con Alba Carrillo.

Kiko Matamoros ha desvelado que no podrá ver el estreno de este capítulo porque había quedado para ir al cine con Marta López. Aún así, el colaborador de televisión ha querido hablar sobre cómo se enfrenta a un posible reencuentro con Estela Grande: «No me hace ilusión, pero tampoco me produce ningún problema verla. Me da igual», comienza explicando.

«Le estoy agradecido que participase en Gran Hermano y se separase de mi hijo. No es una puñalada, es solo porque le veo más centrado y feliz. Supongo que ella también lo estará. Fueron meses fueron muy desagradables, donde sufrió mucho y yo también. Le deseo lo mejor para ella de cualquier manera. Yo no sé si se le fue la cabeza, no la conocía lo suficiente para saber si le pasó eso. Le deseo lo mejor de cualquier manera. No tengo nada en contra ella. No voy a decir nada sobre si han arreglado los papeles, porque les corresponde a ellos», ha terminado diciendo Kiko Matamoros antes de que apareciera Estela Grande en el plató de ‘Sálvame’.

Kiko y Estela, un reencuentro tenso en pleno directo

Acto seguido ha entrado en el plató de ‘Sálvame’ Estela Grande, que venía a presentar su último proyecto televisivo. Le han preguntado si había escuchado las palabras de Kiko Matamoros. «No lo he escuchado muy bien porque estaba lejos, pero ha dicho que le da igual… Bueno, yo creo que después de mi salida de ‘GH VIP’, todos hemos salido ganando», decía mirando a Kiko a los ojos.

Los papeles del divorcio

Diego Matamoros, ilusionado y feliz junto a Carla Barber, no descarta en 2021 dar el paso de pasar por el altar con la médico especializada en cirugía plástica. Sin embargo, tiene pendiente firmar los papeles del divorcio con Estela: «Ojalá podamos firmarlos pronto», dice rotundo.

En este sentido, Estela asegura que ha querido firmarlos hace mucho tiempo: «Yo quería haberlos firmado hace meses, eso me pregunto yo, ¿qué ha pasado? Si ahora le han entrado las ganas, pues mejor. Los firmamos y ya está», dice convencida de que si Diego tiene ganas de dar algún paso con Carla se acelere el proceso del divorcio.

Estela siempre ha deseado lo mejor a Kiko Matamoros

Estela Grande nunca ha tenido una buena relación con el padre de su marido, Kiko Matamoros, y lo cierto es que este encuentro ha sido muy frío. El colaborador de ‘Sálvame’ nunca se lo ha puesto fácil a la que fuese esposa de su hijo, Diego Matamoros, con el que rompió tras no superar la crisis ocasionada por su participación en ‘GH Vip 7’ y su tonteo con Kiko Jiménez.

Este pasado verano, Estela se pronunciaba sobre el delicado estado de salud por el que pasaba el colaborador de televisión. Una complicación en su operación le provocaba una pancreatitis, que le obligó a volver a ingresar en el hospital. «Ante todo está la salud de la gente y espero que se recupere y que le vaya muy bien”, aseguraba Estela Grande al ser preguntada sobre Kiko Matamoros.

Lo que nunca había dicho de su ruptura con Diego

Fue un tiempo de idas y venidas en el que ambos sabían que había llegado el momento de seguir caminos por separado. Según revelaba la joven en una entrevista con Carmen Alcayde, le producía mucho apuro admitir públicamente que su idilio había llegado a su fin. «Sentía que había fracasado, me daba vergüenza. Decía madre mía… cómo le hago esto a mi gente. No sé ni cómo me lo planteé. Todo el mundo me apoyó y la gente que me quiere solo quiere que esté feliz».

Diego ha encontrado de nuevo el amor en los brazos de la doctora Carla Barber, con quien dice sentirse feliz y con la que incluso tiene planes de boda en 2021. El corazón de Estela Grande, por su parte, también se ha recuperado del desamor, aunque asegura que está soltera.