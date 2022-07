Shakira y Gerard Piqué no están manteniendo una conversación fluida para llevar a buen término las negociaciones que fijan los términos del fin de su relación. La cantante y el futbolista ha tenido que recurrir a sus respectivos equipos de abogados para establecer las bases de su separación, especialmente referente a aquellos puntos sobre sus dos hijos, principal motivo de disputa, aunque no el único. Pero todo podría estar más cerca del fin y es que según se ha dado a conocer ahora, la pareja estaría a punto de firmar un acuerdo que establezca los puntos clave de la disolución de su historia de amor, la custodia de sus hijos y el destino de sus propiedades en común, aunque Gerard Piqué ha establecido dos condiciones y ambas con relevancia económica para el jugador blaugrana.

La idea inicial de Shakira tras sentirse defraudada por Gerard Piqué era hacer las maletas e instalarse en Miami para estar más cerca de sus seres queridos y alejada de la atención mediática que en España se ha levantado en torno a su figura, más incluso ahora que ha roto con el futbolista. Gerard Piqué se habría opuesto a la idea de que ella se llevase a sus hijos fuera de España, al considerar que esto pondría trabas a su buena relación y que le impediría ver a sus vástagos tanto como le gustaría. Pues ahora se asegura que han llegado a un acuerdo al respecto. Tal y como mantienen desde ‘Telemundo’, cadena de televisión estadounidense en español, concretamente en el programa ‘La mesa caliente’, el jugador ha aceptado la premisa inicial de que Shakira se marche a vivir a Miami con sus hijos con la condición de que ella le pague al año cinco billetes de avión en primera clase. Pero hay más peticiones.

Gerard Piqué, según ‘Telemundo’, no se conforma solo con esos cinco billetes de avión en primera clase destino a Miami para estar con sus hijos, sino que desea algo más. Quizá no sea una cuestión de dinero, pero al menos desde la importante citada cadena de televisión mantienen que el futbolista blaugrana también ha solicitado una cantidad concreta de dinero a su ex como condición a que ella haga las maletas y cruce el charco. La supuesta cifra fijada por Piqué serían 400.000 dólares, los cuales irían destinados a pagar una deuda que tendría en España y que le resultaría incómoda de hacer frente.

“Gerard Piqué accedió a que Shakira se mude a Miami y ella prometió cinco pasajes en primera clase cada año para que él pueda visitar a sus hijos. Además, acordó pagarle el 20% de una deuda de dos millones de dólares en España”, mantienen desde el citado programa de ‘Telemundo’. Pero desde este espacio también se ha valorado la posibilidad de que el propio Gerard Piqué deje Barcelona para instalarse también en Miami, haciendo referencia a una oferta que tendría sobre la mesa para cambiar de club, camiseta y vestuario la próxima temporada.

Valoran la idea de que el futbolista, a sus 35 años, se plantea la posibilidad de dejar el Barça para defender otros colores y hacen alusión también a que el Inter de Miami le habría tentado ya con una oferta. Una idea que plasman también diversos medios deportivos especializados. Con ello, Shakira y Gerard Piqué, pese a haberse separado sentimentalmente, podrían estar más cerca si deciden ambos instalarse en Miami.