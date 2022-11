Tras unos meses convulsos de varias reuniones con sus respectivos abogados, el pasado lunes 7 de noviembre, Shakira y Gerard Piqué llegaron a un entendimiento respecto a su acuerdo de divorcio. El asunto que más quebraderos de cabeza ha sido la custodia de los hijos que tienen en común, Sasha y Milán, ya que la artista colombiana quería mudarse a Miami con ellos y el futbolista se negaba de manera tajante. Sin embargo, Piqué dio el brazo a torcer y tras poner varias condiciones, aceptó la petición de Shakira. La pareja quiere poner cuanto antes punto y final a todo este trámite y ya han dado un paso más en su proceso de divorcio: han acudido a los juzgados a ratificar su acuerdo de separación.

Ratificar el convenio regulador de divorcio o separación significa es el trámite por el que las dos personas implicadas en el caso, de forma separada y a presencia del Letrado de la Administración de Justicia reiteran su deseo de divorciarse y de aprobar todas las medidas establecidas en el convenio. Tal y como aseguran Las ‘Mamarazzis’ en ‘El Periódico’, este documento se habría presentado la pasada semana en los juzgados de Barcelona. A pesar de que ha sido un proceso largo y complicado, poco a poco va resolviéndose.

Debido a que la artista colombiana quiere mudarse con sus dos hijos a Miami, ahora será el juez estadounidense quien tenga que ratificar el acuerdo de divorcio. Es necesario desde allí validen el acuerdo de divorcio para que tenga validez legal y no haya ningún problema. Además, desde el citado medio han asegurado que durante los diez días que le pertenecen a Gerard Piqué estar con sus hijos, el futbolista no podrá traerlos a España debido a que, al estar escolarizados allí, no tienen esa opción para viajar. En época estival, todo cambiará.

A pesar de que ya han llegado a un entendimiento, Shakira no está pasando por su mejor momento. Mientras que el futbolista está felizmente enamorado de su nueva pareja, Clara Chía, a la de Barranquilla le está costando superar esta situación. Hace unos días era «pillada» llorando junto a su grupo de amigos. Al parecer, todavía no ha logrado superar su ruptura con Gerard Piqué, con quien llevaba saliendo desde el año 2010. Más de una década juntos y dos hijos en común no son fáciles de olvidar.

Por si fuera poco, la cantante se ha visto envuelta en la polémica de la actuación en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar. En un principio estaba previsto que fuera una de las protagonistas de este domingo. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar debido a toda la controversia que hay en torno a este torneo y Shakira decidió dar un paso atrás y rechazar su participación en la misma. La artista no gana para disgustos.