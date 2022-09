Aunque Shakira era la viva imagen de la tristeza, ella prefería mantenerse en silencio. Su ruptura con Piqué ha sido un durísimo golpe del que todavía se está recuperando, de hecho, prefería no contar detalles de lo que sucedía en su casa. Tampoco sobre qué ha supuesto para ella que el padre de sus hijos haya rehecho su vida con Clara Chía. Tras tres meses sin dar explicaciones de cómo se encuentra, la artista ha concedido su primera entrevista, un encuentro donde revela que ha vivido sus días más oscuros. «En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz», ha dicho la colombiana.

Aunque Shakira prefiere disfrutar del presente y mirar hacia al futuro, en esta ocasión ha reconocido el dolor que le ha producido que su historia de amor no funcionase. «Todos pasamos momentos difíciles en la vida, ya sabemos que esto no es precisamente un camino de rosas. Pero lo más importante siempre es confiar en la resiliencia del ser humano, especialmente las mujeres», continúa en su charla con ELLE. Asegura que ha tratado de ocultar ciertas cosas a sus hijos con el objetivo de protegerlos e intentando siempre ser un ejemplo para ellos: «Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan».

Aunque ahora ella y Gerard Piqué se encuentran en conversaciones con sus abogados para llegar a un acuerdo, el cual todavía no ha dado sus frutos, ambos tienen claro qué es lo más importante de todo: sus hijos. «Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como expareja, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro y la solución justa para todos», dice Shakira.

La cantante quiere seguir estando presente en la educación de sus hijos, algo que ha podido hacer gracias a su mudanza a España. «Gerard quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacer eso en su lugar. Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente«, cuenta. De este modo, confirma que no se arrepiente en absoluto, sino todo lo contrario, ya que gracias a ello pudo crear un vínculo inquebrantable con sus dos pequeños, a quienes adora por encima de todo.

Pero, ¿se plantea Shakira enamorarse de nuevo como sí ha hecho Piqué? Lo cierto es que no. Ha encontrado el equilibrio y prefiere esperar «a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa». Quiere centrarse en su familia, en sus amigos, en su trabajo, una conclusión a la que ha llegado tras romper con el que creía que era el hombre de sus sueños. «Puedo estar sola. Toda mi vida he estado en relaciones y pensé que ese era el estado ideal para una persona. Ya sabes, ser parte de una pareja. Pero en este momento, somos solo yo, los niños, mi familia y mis amigos».

En esta etapa ha habido piezas imprescindibles, entre otras su padre, a quien ella considera su mejor amigo. Aunque la salud no le ha acompañado y ha sufrido varios sustos que le han mantenido hospitalizado, Shakira se apoya en su progenitor, quien, por cierto, acaba de cumplir 91 años. «Vino a Barcelona cuando se enteró de mi crisis familiar y vino a darme su apoyo. Pero luego se cayó y tuvo un hematoma subdural, así que tuvo que someterse a una cirugía cerebral. Y luego, una semana después, se cayó de nuevo y se rompió varios huesos de la cara», dice.