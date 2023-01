Como bien ha dicho en las últimas horas Shakira «cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada». La artista ha batido todos los récords con su canción ‘BZRP Music Sessions #53’ logrando el debut más importante de la historia de la música en español. La colombiana ha querido agradecer el apoyo de sus seguidores y lo ha hecho a través de un alegato en el que también se ha defendido de las críticas que ha recibido por su canción en la que Gerard Piqué sale salpicado.

«Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración», afirmaba en su perfil de Instagram

El logro de Shakira

La artista ha querido dedicar su hazaña a todas la mujeres. «Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras». Un alegato muy aplaudido entre su legión de fans, entre ellos, muchos rostros conocidos han reaccionado enseguida. «Oleeeeee», apuntaba Hiba Abouk, mientras que Ana Obregón se rendía ante la de Barranquilla: «GRANDE».

Shakira ha conseguido monopolizar el tema de conversación de nuestro país en los últimos tres días. También ha logrado sacar un importante beneficio económico, algo que ya advirtió en su letra: «Las mujeres no lloran, las mujeres facturan». Los expertos estiman que la sesión con el productor argentino Bizarrap podrían haberle hecho ganar 2 millones de dólares en menos de 48 horas. Algo que pronto celebraba en su cuenta de Twitter. «Gracias al increíble Bizarrap y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada».