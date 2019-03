5 Shakira se defiende de las acusaciones ante el juez



“El estilo no tiene nada que ver. Yo no sé si el demandante quiere hacer un vallenato, pero no le sale. Es como si un niño quiere coger el balón con las manos y no sabe. La otra canción es una salsa. Aquí y en la China. Y lo nuestro es un vallenato”, defiende Shakira su canción de la acusación de plagio que le ha sentado frente a un juez.