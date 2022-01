Shaila Dúrcal ha reaparecido este lunes en ‘Gente Maravillosa‘, el espacio presentado por Toñi Moreno en Telemadrid. La cantante ha hablado de muchos aspectos personales y ha recordado algunos momentos más marcados de su vida. La hija de Rocío Dúrcal disfrutó durante la Navidad de unos días junto a su hermana, Carmen Morales. Hay que recordar que durante un tiempo, las dos hermanas se mantuvieron distanciadas, pero ahora están más unidas que nunca. A pesar de este reencuentro con sus hermanos, Shaila le ha confesado a la presentadora andaluza que «ha sido difícil porque había muchas conversaciones pendientes. Cuando se queda tanto tiempo el vacío, si se nota, pero ya sabes que como a mi me encanta hablar. Pero es algo muy bonito, poder tener esos ratitos», cuenta.

Shaila Dúrcal se sincera sobre su decisión de no ser madre

Y es que la artista de rancheras trasladó su residencia hasta Madrid junto a su marido, Dorio Ferreira, y la hija de este, Aitana. Desde que Shaila se trasladara hasta la capital, ha estado más unida a su hermana, Carmen Morales. Toñi ha querido conocer si le gustaría volver a mudarse. Hay que recordar que la cantante ha vivido en varios puntos del mundo, siendo México su sede durante muchos años. «Yo vivo el tiempo presente y me encanta ser así. Pero si en ese momento estoy contenta y feliz y el lugar me está brindando cosas maravillosas, lo vivo. Soy muy fácil. Me amoldo a cualquier lugar. El sacrificio es la familia. El lugar no me importa«, ha dicho.

Otro de los temas que ha querido conversar con la presentadora ha sido sobre su decisión de no ser madre. Sin embargo, Shaila Dúrcal asegura que es «madre todos los días porque yo niño que encuentro, aunque sea desconocido, yo siempre me lo quiero llevar. Pero me encantan los niños cuando son bebés«, dice. Sin embargo, la hija de Rocío Dúrcal, asegura que «en ese aspecto confundo. Soy niñera en ese sentido, pero a corto plazo. Me da luego miedo tenerlos». A pesar de esta respuesta, ella ya tiene una hija adoptiva, Aitana, la hija de su marido. «Para mí, Aitana, es mi hija. Me la dieron ya hecha. Me ahorré el embarazo. Yo siempre he estado en su vida, siempre he intentado ser su mejor amiga adulta porque quieres ganar esa confianza . Ella es una tipa con mucho carácter y una personalidad muy fuerte», ha recordado.

La hija de Rocío Dúrcal nunca ha escondido sus problemas con la alimentación

A lo largo de los años, Shaila Dúrcal siempre ha hablado abiertamente de sus problemas con la alimentación. En esta ocasión no ha querido desaprovechar la oportunidad después de ser víctima de una cámara oculta en la que el programa daba visibilidad este problema, que afecta sobre todo a las mujeres jóvenes: «A mí me engorda el aire. A mí siempre me ha perseguido subir y bajar el peso. Uno lo va llevando sobrellevando como puede. Estuve en esas edades jóvenes y con la cabeza confundida de esa forma. Nunca tuve anorexia pero sí tenía ese desarreglo de comida. Con mis padres viajaban mucho y era muy difícil».

La cantante asegura que a pesar de ser un personaje público, no ha tenido mucho apoyo en lo referente a los problemas de alimentación. «Creo que lo escondía mucho. Cuando más lo sufrí fue de los 15 a los 20 años más o menos. Creo que fue lo mas difícil. Ya a los treinta y tantos es cuando logré tener una mentalidad estable con la comida pero hay momentos en la vida. Pero sí que es verdad que cuando eres joven es mucho más difícil», ha recordado.