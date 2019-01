4 “Y seguimos la rehabilitación”, escribía Shaila junto a la impactante imagen

Hace unas semanas que la cantante había compartido una imagen en la que se intuía la falta de parte del dedo índice, pero lo cierto es que el ángulo de la fotografía dividió a la comunidad de Instagram, que no acertaba a distinguir si lo que no se veía era realmente porque no estaba o por la postura y ángulo de la imagen.

Ha sido durante una de sus sesiones de rehabilitación cuando Dúrcal ha mostrado su mano derecha con el dedo índice y el anular vendados juntos y doblados, y se puede apreciar que es la primera falange la que falta en el dedo índice de la cantante.

Leer más: primera imagen de Shaila Dúrcal tras su accidente