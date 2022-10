El huracán provocado por la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva continúa generando reacciones. La última en pronunciarse ha sido María Patiño quien ha lanzado una seria advertencia dirigida al empresario. La presentadora ha subrayado que si el exnovio de la marquesa de Griñón está valorando hacer una entrevista, entonces debería afrontar las consecuencias.

«Si Íñigo Onieva fuese mi amigo le diría que no abriese la boca nunca», ha afirmado la periodista a modo de consejo. Ha ido más allá durante su alegato: «Porque o asume todo lo que ha hecho o inmediatamente después salgo yo con todo lo que sé. Él está al tanto de la gente de su entorno que quiere hablar y ha frenado a gente que no solo iba a contar lo que hizo en el festival, también a lo largo de su relación con Tamara». Añadía esta reflexión: «Iñigo si no estás preparado, no te sientes».

María Patiño: «Es un chico que está perdido»

La presentadora ha valorado el comportamiento de Íñigo Onieva durante su romance con Tamara Falcó. «No se trata de machacar a un chaval porque ha sido desleal. Es un chico que está perdido. Tenía una doble vida. Una dentro de casa con Tamara y una vida muy diferente cuando salía de casa de Tamara. Eso también debe crear una especie de desazón y angustia interna para que no fuese descubierto».

Por su parte, Tamara Falcó ha vuelto a pronunciarse sobre el tema esta vez desde México donde ha participado en el Congreso Mundial de las Familias. La hija de Isabel Preysler ha hablado del vuelco que ha sufrido su vida en tan solo una semana. «No lo entiendo, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido, pero creo que también él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios». La marquesa de Griñón añadía que le da «pena» la actitud de su ex. «Con todas las cosas maravillosas que hay en la vida considere que esas son las cosas por las que vive. A mí eso sí que me da pena”.

El pasado 22 de septiembre, Tamara Falcó publicó el anuncio de su compromiso con la persona con la que había compartido los dos últimos años. Una noticia que enseguida se vio empañada por la filtración de un vídeo comprometido donde se observaba cómo Íñigo Onieva besaba a otra chica. A pesar de que en un principio el joven negó los hechos y dijo que se trataba de una grabación de hace tres años, finalmente confesó su error. «En los vídeos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente».