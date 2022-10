Sergio Ramos y Pilar Rubio han tomado una importante decisión. Una que afecta a sus bienes patrimoniales. Tal y como adelanta el diario ‘El Mundo’, el deportista ha vendido la finca El Rubio, ubicada en el término municipal de Las Pajanosas, a media hora en coche de Sevilla, por 5 millones de euros. Esta propiedad estaba dedicada a la cría de yeguas y potros de uno de los negocios del futbolista: la yeguada SR4, con sede en La Juliana, en la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación. Los compradores de la finca son una familia colombiana que ha pagado esta astronómica cifra por esta propiedad, que antaño estuvo en manos de otros dueños conocidos y poderosos.

Y es que la finca El Rubio vivieron, antes de Ramos, el torero Manuel Jesús El Cid y el ganadero Antonio Trujillo. En el año 2011, cuando el andaluz se hizo con esta dehesa de 40 hectáreas -y con plaza de toros propia-, hizo unas remodelaciones que transformaron por completo el aspecto de la casa, haciéndola mucho más actual y llenándola de muchas de las obras de arte contemporáneo que colecciona.

En la finca ‘El Rubio’, perfecta para la ganadería y aficionados al toreo, han entrenado matadores como Alejandro Talavante y Roca Rey, que vive cerca de allí. Ambos son amigos del futbolista, tan aficionado a la tauromaquia que anhelaba vender esta residencia a un torero, pero finalmente no ha sido así. Tras la venta, el futbolista trasladará sus yeguas y potros a otra de sus posesiones…

Esta finca no es la única que posee Sergio Ramos en la provincia de Sevilla. No muy lejos de allí, en Bollulos de la Mitación, el deportista sigue en posesión de La Alegría, una finca de 44 hectáreas en la que celebró su boda con la presentadora, hace tres años. Esta impresionante casa, con pista de pádel, piscina o campo de fútbol, es la ‘niña bonita’ del defensa y, de momento, no tiene pensado deshacerse de ella. Es allí adonde serán trasladados los animales de su productivo negocio.

En la actualidad, Sergio Ramos y Pilar Rubio viven en la capital francesa. Tras su fichaje por el París Saint Germán (PSG), en julio de 2021, la familia al completo se instaló en una impresionante casa en el exclusivo barrio Neuilly-sur-Seine. En Madrid siguen teniendo la casa que fue adquirida en subasta pública en el año 2017, en una parcela de 15.000 metros cuadrados y 1.470 construidos. La estrenaron en la primavera de 2021, tras una completísima y millonaria reforma, pero apenas unos meses después de entrar a vivir en ella se mudaron al país vecino.