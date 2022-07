Como no podía ser de otra manera, Sergio y Pilar han elegido una casa que tuviera gimnasio. Ambos son fans del deporte y lo practican cada día. Aunque el futbolista pasa gran parte de sus días en la ciudad deportiva del Paris Saint Germain cuando llega a casa también tiene tiempo para hacer deporte. Y Pilar no se queda atrás. Ella es la que entrena cada día en casa con la ayuda de una entrenadora personal. Un hogar que han formado en París y que aunque no es para siempre, han decorado con delicadeza para estar más cómodos.