Sergio Ramos ha lamentado la muerte de un buen amigo a quien conocía desde su infancia, el piloto contraincendios sevillano Santiago Durán Alzugaray, de 36 años, desaparecido con su avioneta durante un vuelo entre Galicia y Córdoba. El futbolista ha querido compartir su enorme pesar por el fatal desenlace a través de las redes sociales. «La tristeza forma parte de las despedidas, pero hoy es mucho más, es la injusticia, la rabia y el dolor, por ti, por tu familia, por todos».

El fallecido estaba casado y tenía dos hijos y ha sido localizado en la Sierra de Porto, Zamora. Sergio Ramos, que fraguó su amistad con él durante su infancia en la localidad sevillana de Camas, ha rescatado una bonita instantánea tomada durante una celebración cuando eran niños. «Gracias, Santi, por ‘enseñar a volar’ a todo el que ha tenido la suerte de conocerte y disfrutar de la vida a tu lado. DEP, hermano!! Te echaremos de menos», añadía. No solo era un buen amigo para el futbolista del PSG, también para su hermana, Miriam Ramos. Esta le dedicaba un conmovedor post que compartía con sus seguidores. «Boludo te fuiste demasiado pronto. Con esa forma de ser y esa sonrisa tan bonita. Amigos desde la infancia en Camas… Aún no me lo puedo creer y no habrá consuelo para tu familia. Ahora estarás con tu viejo, cuidad y proteger a la familia que mucha falta le va hacer. Lo injusta que es esta vida. DEP Santi».

Sergio Ramos, afectado por este trágico suceso

Hace tan solo unas horas saltaba la triste noticia. Santiago Durán, el piloto de la avioneta contraincendios desaparecido el pasado miércoles en Galicia, era localizado sin vida. La avioneta se estrelló en una zona inaccesible por carretera y finalmente era hallado en la localidad zamorana de Porto por un helicóptero de la Junta de Castilla y León. Por el momento, la Guardia Civil continúa investigando las circunstancias que han rodeado el siniestro bajo la tutela del Juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria.

El piloto, muy experimentado en la extinción de incendios, era amigo de Sergio Ramos desde que eran tan solo unos niños, trabajaba en el dispositivo anti incendios de la Xunta de Galicia. Partió el pasado miércoles a las 11:30 horas de la base de Monforte de Lemos. Poco después informó de la posibilidad de cambiar de ruta debido a las inclemencias meteorológicas. Estaba casado y tenía dos hijos, actualmente residía en la localidad sevillana de Gines.