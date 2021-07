Horas antes de la final de ‘Supervivientes’, la joven le ha dedicado unas cariñosas palabras a la mujer de Antonio David Flores. «Has demostrado con creces que nada se te resiste», asegura.

Quedan pocas horas para que uno de los finalistas de ‘Supervivientes 2021’, Olga Moreno, Lola, Melyssa Pinto y Gianmarco Onestini, se proclame como ganador del reality de aventura. A la espera de que esto ocurra, Rocío Flores ha aprovechado la ocasión para dedicarle una sentida carta a la mujer de Antonio David Flores.

«Hasta el final contigo«, ha comenzado a escribir Rocío Flores a través de sus historias de Instagram. Tras esto, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha enumerado una lista de las diferentes cualidades que han hecho que la concursante se haya ganado su puesto en la gran final de ‘Supervivientes’. «Ojalá y salgas victoriosa esta noche porque te lo mereces como superviviente y como persona. Has demostrado con creces que nada se te resiste, has dado todo de ti, te has dejado la piel en Honduras, la fuerza física y mental que has demostrado tener no es ni medio normal. Ojalá yo fuese igual de fuerte que tú«, proseguía escribiendo la joven.

Tras esto, la nieta de Rocío Jurado ha hecho hincapié en que la mujer de su padre ha demostrado que es «una supervivientes de los pies a la cabeza». De la misma forma, también ha querido dejar constancia que Olga Moreno «ha sido una persona fundamental en esta edición por méritos propios y bien demostrados». La hija del excolaborador de ‘Sálvame’ le ha deseado toda la suerte del mundo, aunque deja claro que, pase lo que pase, para ella es una ganadora. «No puedo estar más orgullosa de ti, de tu concurso y del crecimiento personal que has logrado. Lo leerás mañana por fin, pero que sepas que te queremos OA«, sentenciaba.

Toda la familia de Olga Moreno estará en Madrid para recibirla

Esta misma mañana, Rocío Flores confirmaba en ‘El programa de Ana Rosa’ que tanto ella como el resto de su familia, incluido su padre, se han desplazado hasta Madrid para poder abrazar a la concursante tras la gran final del concurso de Telecinco. Antes de esto, la joven se lanzaba a opinar acerca de algunos vídeos en los que Rocío Carrasco hablaba de Amador Mohedano.

Ante esto, Rocío Flores aseguraba que desconocía la existencia de un supuesto diario de Rocío Jurado. Un diario que si existiera «sería para los tres hijos, porque mi abuela tenía tres hijos», decía, haciendo alusión a Gloria Camila y José Fernando. Además, cansada de todas las polémicas, insistía en que si su abuela estuviera presente, las cosas habrían sido muy distintas. «Si mi abuela estuviese viva, otro gallo cantaría. Nada de lo que está pasando ahora, hubiera pasado», proseguía.