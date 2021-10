Rosa López da su entrevista más sincera y emotiva a SEMANA, donde se abre en cuerpo y alma y nos revela lo enamorada que está

No han sido tiempos fáciles para Rosa López. La cantante tuvo que despedir a su compañero de edición de ‘Operación Triunfo‘, Álex Casademunt, que falleció en marzo de este año tras sufrir un accidente de tráfico. Desde entonces, los triunfitos se han visto envueltos en la polémica del concierto homenaje que se le iba a realizar al catalán y que terminó por enfrentar a la discográfica y a la familia del artista. Ahora, Rosa López reaparece y concede su entrevista más sincera. Se sienta con SEMANA y se abre en cuerpo y alma, y nos desvele cómo está su corazón. Y es que ya es miércoles, por lo que un nuevo número de SEMANA ya está a la venta y viene cargado con toda la actualidad del momento. Reportajes fotográficos, noticias candentes y entrevistas exclusivas son los ingredientes infalibles de nuestra revista, que en portada tiene como protagonista a Rosa López y su sincera entrevista.

En el nuevo número de SEMANA, que puedes encontrar en el interior de tu revista favorita, puedes encontrar la entrevista íntegra de la cantante, quien nos asegura que está más enamorada que nunca. Y es que dos década después de su salto a la fama con 'Operación Triunfo', la artista nos cuenta cómo es la Rosa actual: una mujer más fuerte, positiva y valiente que grita a los cuatro vientos su amor.

Conserva su esencia, su timidez y sus inseguridades, pero ya no arrastra traumas del pasado y es vehemente cuando afirma que ahora ve siempre el vaso “medio lleno”. El tiempo le ha enseñado a querer y a quererse y más enamorada que nunca recibe a SEMANA para desnudar su alma. Hablemos de amor se llama su último sencillo y no hay mejor título para resumir esta entrevista. Rosa habla de amor, de su Iñaki, de un pasado que sería capaz de desestabilizar a cualquiera en el que lo ha tenido todo y no ha tenido nada y, por supuesto, de un futuro aún prometedor. “Me quedan muchas cosas por hacer”, nos confirma. Y entonces le brillan los ojos como hace 20 años y vuelve a ser ella, la niña de Eduardo. No te pierdas la entrevista íntegra, en SEMANA.

El fallecimiento de su padre supuso un punto de inflexión

Rosa López también nos habla de un momento muy duro en su vida: la muerte de su padre. «Ahora que él no está, recuerdo esas cosas y no me queda más remedio que cagarme en todo o recordarlo todo con mucho cariño», nos dice. Además, también se sincera por el momento sentimental que está atravesando: «Quiero que mi novio me pida ya matrimonio», dice sobre su novio Iñaki García, con quien lleva saliendo dos años.