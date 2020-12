Te contamos en la revista SEMANA de este miércoles el proyecto que ha iniciado Paz Padilla seis meses después de perder a su marido.

Cuando Paz Padilla perdió al amor de su vida hizo frente a su peor etapa. Lejos de hundirse, la humorista dio ejemplo y enseñó a la audiencia que tras un varapalo de ese calibre solo quedaba mirar hacia adelante. Su marido, Antonio Vidal, falleció este verano a los 53 años tras una dura batalla contra el cáncer y la presentadora se convirtió tanto antes como después en uno de los grandes pilares de su entorno. No fue el único mazazo que le asestó la vida. Meses antes, en febrero, tuvo que despedirse de su madre, Dolores Díaz, a quien estaba muy unida y a mediados de agosto de su suegra. El camino no ha sido fácil, pero con la ayuda de expertos y con una actitud envidiable Paz Padilla ha sabido sobreponerse. Tanto es así que, tal y como puedes leer en el último número de la revista SEMANA, ha dado un paso más allá y ha comenzado varias iniciativas con las que quiere ayudar a todos aquellos que durante estos meses la han apoyado.

Aunque aceptar la muerte para ella ha sido un proceso arduo, Paz Padilla ahora ha cambiado su visión ante la vida, por lo que ha insistido tanto en sus redes como en la pequeña pantalla que «lo único que te llevas cuando te mueres es amor«, una premisa que a ella le ha ayudado a superar la muerte de su alma gemela. A pesar de que no todo el mundo la entiende, la humorista ha señalado que la muerte es algo natural, idea que ha desarrollado en los proyectos que ahora tiene entre manos. En nuestras páginas este miércoles podrás descubrir todos los detalles de lo que Paz tiene en mente, así como lo qué mostrará de su vida una vez que estén en marcha.

Paz Padilla no para quieta y su deseo es el transformar todo lo bueno que ha recibido a lo largo de estos complicadísimos meses. Han sido muchos mensajes, abrazos virtuales y preguntas las que le han hecho llegar tanto rostros conocidos como anónimos, por lo que la conductora de ‘Sálvame‘ no ha querido quedarse de brazos cruzados y ha creído que la mejor opción era crear algo que ayudara a los espectadores. La gaditana tiene las riendas de su vida, pero considera que hay muchas personas que sufren una situación parecida, por lo que también ha dado luz verde a una iniciativa en sus redes sociales. Con más de dos millones de seguidores, Paz ha pedido a todos ellos que se animen y manden vídeos y fotos originales, los cuales, por cierto, ella comparte bajo el hashtag –2Mdesonrisas-. El mejor tendrá premio y este no será otro que una cena privada con ella, instante con el que pretende mostrarse muy agradecida con todos los que siempre han estado ahí. «Este año quiero devolver todo el amor que a mí me han dado en estos últimos meses», ha insistido. Por otro lado, si corres a tu kiosco y consigues el último número de tu revista favorita podrás leer la entrevista que le hemos hecho a David Bisbal y cómo se ha convertido Lydia Lozano en un fenómeno de la televisión justo cuando cumple 60 años.