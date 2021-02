La colaboradora de ‘Sálvame’ es otra de las protagonistas del nuevo número de SEMANA, donde os mostramos las imágenes de su reaparición tras un mes sin dejarse ver.

Mila Ximénez lleva tiempo sin aparecer en el plató de ‘Sálvame’. Esto ha preocupado mucho a sus seguidores más fieles, que se preguntaban dónde está la colaboradora de televisión, que era una de las más habituales en los platós. Después de un mes sin dejarse ver, el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosco, os muestras las imágenes de su reaparición.

Con su ausencia, la colaboradora de ‘Sálvame’ había hecho saltar las alarmas. Mila Ximénez se ha dejado ver ahora por las inmediaciones de su casa, mucho más delgada. Además, con el objetivo de pasar desapercibida, la colaboradora ha reaparecido con una gorra, bajo la que veíamos un rostro serio.

Desde que acudiera al plató de su programa el pasado 27 de enero, no habíamos vuelto a ver a Mila Ximénez. Esta reaparición era muy esperada, ya que eran muchos los que se preguntaban qué le había ocurrido a la colaboradora para tomar la decisión de no acudir a su puesto trabajo desde entonces.

La colaboradora de televisión quedó con Paco, expareja de Jorge Javier Vázquez, y con

Antonio Rossi, compañero de Mila en Telecinco, para dar un paseo. Terminaron tomando algo en la terraza de un restaurante en la capital española.

Los motivos de su ausencia en el plató de ‘Sálvame’ se deben a que atraviesa un delicado momento de salud. Mila Ximénez se está sometiendo a sesiones de quimioterapia periódicas y tal y como comentan fuentes cercanas a la colaboradora de televisión, estos ciclos han sido más intensos de lo normal, lo que ha dejado a Mila más debilitada. Aún así, cuenta con el cariño y el apoyo de su círculo de amigos, que no la dejan sola ni un momento.

Desde hace varias semanas, Mila Ximénez se ha alejado de los platós de televisión y de la esfera pública. Según publicaba SEMANA en exclusiva, el estado de ánimo de la colaboradora de ‘Sálvame’ no pasa por su mejor momento y su círculo más cercano no ha dudado en mostrar su preocupación por la periodista. Unos días después de que esta revista publicara la información, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ rompió su silencio en redes sociales y compartió una imagen en la que lanzaba una fuerte y profunda reflexión: «La misma de siempre aunque ya no la de antes«, explicaba.