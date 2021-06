El hijo secreto de Carlos Baute sigue con su vida trabajando en una gasolinera de Baeza, Jaén, tras reconciliarse con su padre. En SEMANA, te mostramos todas las imágenes del joven, cumpliendo con sus compromisos laborales. ¡Corre a por tu ejemplar!

Apenas unos días han pasado de la confirmación de la reconciliación de Carlos Baute con su hijo. José Daniel, que tiene 32 años, está viviendo una nueva etapa en su vida, ya que desde hace un tiempo presume de tener una relación increíble con el cantante. Pero eso no ha hecho que el joven cambie de manera radical su forma de vida. De hecho, tal y como publica SEMANA, José Daniel sigue con su vida, la que tenía antes de reconciliarse con su padre.

El joven vive alejado de los lujos de su padre y está trabajando en una gasolinera de Baeza, Jaén, donde vive desde hace unos años. En el nuevo número de tu revista favorita de corazón podrás ver imágenes exclusivas de José Daniel trabajando en una gasolinera y ocupando todas las tareas en la estación de servicio.

Equipado con su uniforme, el hijo secreto de Carlos Baute cumple con sus obligaciones profesionales en esta localidad de Jaén, donde se instaló hace unos años por amor y donde continúa. Su expareja, con la que estuvo saliendo durante siete años, hizo que se trasladara hasta allí y aunque ya no están juntos, José Daniel sigue manteniendo una relación estupenda con su familia política.

El hijo de Carlos Baute continúa con su vida tras reconciliarse con su padre

El pasado año por estas fechas José Daniel y Carlos Baute no mantenían ninguna relación, tampoco lo habían hecho antes. A pesar de que el artista había reconocido al joven como su hijo en el año 2012, los años posteriores han sido complicados en lo que a su vínculo se refiere. En 2020, de hecho, José Daniel suplicó a su padre que le brindara su ayuda, pues ni siquiera tenía para poder comer. Pidió que el cantante se hiciera cargo de su manutención hasta que su situación económica mejorara y ha sido un año después cuando por fin padre e hijo han recuperado su relación paterno filial. Así lo ha revelado Carlos Baute, quien en sus redes sociales han posteado una imagen de ambos en las que se puede ver lo parecidísimos que son, así como un emotivo texto en el que incluso le pide perdón.

«Celebrando hoy el día del padre, les comparto esta foto que me hace inmensamente feliz. Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo», escribía Carlos Baute. De este modo, Baute confirmaba que se habían reconciliado y que no piensan volver al pasado, sino pensar en el futuro en lo que a ellos se refiere. Están centrados en recuperar el tiempo que no han estado juntos y en forjar algo bonito entre ellos, ya que hasta ahora su relación había sido muy complicada.