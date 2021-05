Desde que Iker Casillas anunciara su separación, han salido a la luz diferentes terceras personas. Hablamos con Nadia, una de las amigas del portero.

Hace ya más de dos meses que Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su separación, asegurando que era de mutuo acuerdo y de manera amistosa. Desde entonces, ambos se han visto en el foco mediático. Pero sobre todo el que fuera portero del Real Madrid. Iker se ha enfrentado a la aparición de diferentes mujeres, quienes han asegurado haber mantenido (o mantener) una relación con él. Una de ellas es Nadia, una joven búlgara que asegura haber ocupado el corazón de Iker Casillas en el peor año de Sara Carbonero. Hablamos en exclusiva con ella y nos cuenta detalles inéditos de la relación con el madrileño.

La joven confirma a SEMANA que ella no quería que esto saliese público: «Nunca quise que esto se hiciese público». Además, asegura que si hubiera querido vender sus fotos con él, ya lo habría hecho en 2019. "Iker es una persona maravillosa", nos dice. Parece que solo tienes palabras bonitas y de cariño para el portero, quien está viendo como salen a la luz mujeres de su pasado.

Hay que recordar que la relación entre Iker y Nadia comenzó en el año 2019, pero actualmente, tras hacerse pública, se encuentra en stand by. "No estamos enfadados, pero se ha parado por lo que ha pasado", dice Nadia.

La versión de Iker Casillas

De momento, quien no ha se ha pronunciado al respecto es Iker Casillas. Tan solo hace unas semanas, hacía público un comunicado, donde desmentía algunas informaciones sobre su estado de salud y pedía tranquilidad para él y su familia.

«Comunicado Iker Casillas:

Ante las noticias publicadas en estas últimas semanas respecto a mi persona, me veo obligado a emitir este comunicado con la intención de aclarar diferentes aspectos relacionados con mi vida persona y la de mi familia.

El acoso mediático al que estamos siendo sometidos tanto mi familia como yo personalmente no está generando un daño irreparable. Me gustaría recalcar que nuestra separación fue amistosa y en el comunicado que emitimos mi mujer y yo, pedimos respeto para ella, para mis hijos y para mí. Lamentablemente no se está produciendo, reflejándose en un acoso permanente.

Estoy cansado de ver a distintas personas que se inventan historias relacionadas conmigo, por lo que he tomado la decisión de que mis abogados inicien las correspondientes demandas dirigidas a quienes están difundiendo informaciones totalmente falsas y que deberán demostrar en los Tribunales de Justicia.

Diversas revistas han difundido noticias de mi estado de salud, haciendo entrever que había sufrido una recaída sobre la enfermedad que superé, cuando se trató de un simple ataque de alergia. Insisto en que todas las aseveraciones e informaciones falsas que se están generando sobre mi persona, tendrán que ser demostradas en los próximos meses en los correspondientes Tribunales de Justicia. Para finalizar, pido respeto a este sector en el que nunca he participado ni personalmente ni profesionalmente«, reza el comunicado.