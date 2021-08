En SEMANA te mostramos imágenes exclusivas del entierro de la madre de David Valldeperas, un último adiós en el que le han acompañado amigos de ‘Sálvame’.

David Valldeperas acaba de despedirse para siempre de su madre. «La mareta», como él la llamaba, ha fallecido a los 91 años, dejando a sus tres hijos desolados, pues ella era una pieza fundamental en sus vidas. Forjaron una relación muy especial con ella, en especial, David, quien, según su círculo más cercano, «era su ojito derecho». El director de ‘Sálvame’ ya ha dado el último adiós a su progenitora y en SEMANA te mostramos las fotografías exclusivas de este instante. Una cita en la que le han acompañado grandes amigos del programa de televisión, entre los que destaca Carlota Corredera, con la que tiene una profunda amistad. La gallega no ha querido dejarle solo en un momento tan duro y así lo ha explicado ella misma a esta revista, declaraciones que podrás descubrir si corres a tu kiosco y compras tu revista favorita.

Despedirse de su madre no ha sido fácil, más aún si se tiene en cuenta que hace tan solo unas semanas tuvo que hacer frente también a la muerte de una de sus mejores amigas, Mila Ximénez. Este verano está siendo tremendamente difícil para Valldeperas, pero él trata de afrontar cada uno de los reveses con optimismo. A pesar del dolor que siente tras la muerte de Lluiseta, David agradeció a todos sus amigos, familiares e incluso a los periodistas el cariño que le están brindando ahora. En las imágenes exclusivas de SEMANA podrás descubrir una vez más la piña que ha hecho el director de ‘Sálvame’ con sus compañeros, quienes intentan apoyarle como pueden, dadas las circunstancias. Eso sí, hubo algunas ausencias debido a la época estival en la que nos encontramos y es que algunos de ellos están fuera del país.

La propia Carlota Corredera nos aclara a este medio la razón por la que Rocío Carrasco no acudió a la despedida de la madre de David. Ella y Valldeperas son muy amigos, no obstante, Rociito no se desplazó hasta allí lo que hizo saltar todas las alarmas. Ajeno a estas preguntas, Valldeperas ha aprovechado los días posteriores a la muerte de su madre para dedicarla unas preciosas palabras que sirven como homenaje. «Me colmó de mimos, atenciones, cariño y amor. Soy uno de sus tres productos. No sé si muy perfecto pero enormemente satisfecho de como me moldeó durante años para ser como soy«, dijo el periodista. El director de televisión está convencido de que a partir de ahora su mundo será distinto, no obstante, seguirá contando con la inestimable ayuda de sus amigos para superar este bache.

Uno de los que le han dejado claro que estará ahí siempre para él es su expareja, Xoan Viqueira, quien también asistió al último adiós de la madre de Valldeperas. Ambos tienen una relación muy bonita, a pesar de su ruptura, y, de hecho, él antes y después se ha esforzado por seguir en contacto con la que fue su suegra durante más de una década. «La vida te pone delante personas a las que es imposible olvidar y la Lluiseta es una de ellas. Me siento tremendamente afortunado de haber compartido con ella y con una des su personas favoritas muchos momentos, porque si hay algo con lo que me quedo de ella es con sus ganas de vivir y poner alegría a la vida. Te quiero Mirlet y sabes que en todas tus vidas me tendrás a tu lado», ha escrito Xoan en Instagram esta semana.