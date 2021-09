SEMANA descubre en exclusiva todos los detalles de una de las parejas sorpresa de este año. David Broncano y Silvia Alonso están juntos.

David Broncano comienza con otro cambio en la que es su quinta temporada de ‘La Resistencia’. No solo ha cambiado la ubicación del teatro o alguna sección, sino que empieza esta nueva entrega estando ilusionado. Según ha podido saber SEMANA, el presentador ha encontrado de nuevo el amor gracias al programa y es que justo ha comenzado una bonita historia con una actriz que entrevistó hace unos meses. Ella es la bella actriz Silvia Alonso, con la que tuvo una surrealista charla en televisión que ha dado sus frutos. La conexión de ambos ha traspasado la pequeña pantalla y así lo demuestran las imágenes exclusivas que te ofrecemos en nuestra revista a partir de este miércoles. David Broncano y Silvia acudieron solos a un concierto en Rivas y allí no dejaron de cantar, bailar, abrazarse y acariciarse, tal y como podrás ver en el interior de la revista SEMANA.

No obstante, este no ha sido su único encuentro. SEMANA puede afirmar que Broncano y Silvia Alonso no solo estuvieron compartiendo confidencias en las fiestas de Rivas de Madrid la pasada semana, si no que también se fueron de escapada a Andalucía. Se llevan de maravilla y se están dejando llevar, una actitud que hace muy feliz al presentador y la intérprete. Los dos tenían el corazón libre cuando han dado el paso de conocerse y lo cierto es que la sonrisa que tienen en el rostro cada vez que están juntos les delata. En todas las fotografías que te ofrecemos en exclusiva en este medio podrás comprobar lo bien que les va, así como todo lo que se divirtieron al disfrutar de este plan en el que Broncano acaparó todas las miradas. No pudo evitar que algunos seguidores le pidieran tomarse junto a él algún selfie, una situación que les llevó a poner fin a su cita. Eran demasiados ojos pendientes de ellos, por lo que continuaron su encuentro en otro lugar en el que no había tanto público.

David Broncano ha tenido parejas conocidas como Paula Badosa o Adriana Ugarte, pero ahora parece que ha encontrado a otra mujer con la que se siente muy a gusto. El presentador ha empezado el nuevo curso por todo lo alto y lo ha hecho con un éxito apabullante en lo que a espectadores se refiere. Fueron muchos los que le acompañaron este lunes en su primer programa, no obstante, ninguno de ellos sabía que David Broncano había encontrado de nuevo el amor con alguien muy especial. Silvia Alonso y él han querido seguir conociéndose después de coincidir en ‘La Resistencia’ y, de momento, la relación va viento en popa. Quieren ir paso a paso, aunque las fotos que te mostramos en la revista SEMANA desde este miércoles te enseñarán la complicidad que les une.