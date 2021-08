Anita Matamoros está viviendo un verano a todo tren tras finalizar sus estudios en Milán y además lo hace estrenando nuevo novio.

Tras aterrizar de Ibiza y marcharse a Marbella, donde pasará todo el mes de agosto, Anita Matamoros está viviendo un verano de lo más especial. Tras finalizar sus estudios relacionados con la moda en Milán y regresar a España, la joven está viviendo un verano a todo tren y además lo hace estrenando nuevo novio. La hija de Kiko Matamoros y Makoke está de nuevo enamorada y ya no esconde su amor por el chico que le ha robado el corazón. Fue en abril cuando conocimos la noticia de la ruptura entre Anita y el que fuera por aquel entonces su novio, David Salvador. Ahora, está de nuevo ilusionada al lado de su nuevo amor del que te descubrimos todo en el nuevo número de SEMANA.

Anita Matamoros ya presume de nuevo amor por las playas gaditanas

En el nuevo número de SEMANA, que puedes encontrar en el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, te descubrimos quien es la persona que ha ocupado el corazón de Anita Matamoros. Además, podrás ver un amplío reportaje fotográfico de la pareja deshaciéndose en cariños y mimos en las playas de Cádiz. Anita y su nuevo novio, del que puedes descubrir la identidad en SEMANA, ya no esconden lo enamorados que están. La pareja ha elegido la costa gaditana para disfrutar del sol, el mar… y la pasión. Entre abrazos, risas cómplices y muchos besos, la pareja casi no se despegaba. Anita mostraba su sensual figura en bañador y un intenso bronceado.

A pesar de que la pareja no se esconde, de momento no ha hecho pública su relación a través de sus respectivos en redes sociales. Aunque Anita Matamoros es muy activa en su perfil de Instagram, donde acumula cerca de 700.000 seguidores, todavía no ha compartido ninguna fotografía junto a su nuevo amor. A pesar de esto, las imágenes que os ofrecemos en el nuevo número de la revista demuestran que están muy enamorados y su relación va a pasos agigantados. Ahora, Anita se encuentra de nuevo en Marbella, donde pasa todos los veranos junto a su madre, Makoke.

Sin ningún tipo de relación con su padre, Kiko Matamoros

Mientras que el amor le vuelve a sonreír, Anita Matamoros sigue manteniéndose completamente alejada a su padre, Kiko Matamoros. Cuando parecían que las aguas estaban calmadas, un nuevo conflicto entre Kiko Matamoros y Makoke ha vuelto a provocar que ambos se enfrenten en los diferentes espacios de Mediaset. En concreto, el colaborador de ‘Sálvame’ recordaba su año de distanciamiento con su hija pequeña y recalcaba que no creía que le hubiera hecho daño de manera intencionada a su hija. Además, insistía en que todavía no entendía cómo la pequeña había podido irse de vacaciones al barco del padre de Javier Tudela teniendo en cuenta todo el daño que le había hecho a su familia en los últimos años. Además, pudimos ver a Kiko romper a llorar por el distanciamiento con su hija.