Aprovecho que los niños están echándose la siesta para prepararles helados caseros de frutas. Me cuesta mucho que tomen fruta, así que intento dársela a veces en otro formato. Estos helados son muy sencillos de hacer, podéis probar con diferentes frutas, yogures, etc. Los que preparo hoy son de fresas y frambuesas. Para 4 helados utilizo: – 6 o 7 fresas. – Un puñado de frambuesas. – 3 cucharadas de bebida de coco sin azúcar añadido. – 2 cucharadas de azúcar de abedul (Xilitol) – 2 cucharadas de zumo de limón. – Toppings de frambuesa liofilizada. Espero que probéis a hacerlos y me mandéis por favor ideas para hacer helados distintos. ¡Buen provecho! 😋