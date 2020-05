«Actriz y disfrutona». Así se define Maribel Verdú en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 310.000 seguidores. Aunque siempre ha apostado por llevar su vida personal en un discreto segundo plano, la actriz no ha podido evitar hablar en algunas de sus apariciones públicas de lo feliz que es.

Este mismo jueves, Maribel Verdú cuenta en ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos desde su casa cómo está pasando la cuarentena. El confinamiento ha provocado un parón en su profesión, pero no ha dudado en aprovechar estos días para descansar y hacer todas esas cosas que dejamos en «pendientes» cuando la rutina no nos deja tiempo para llevarlas a cabo.

Maribel Verdú ha tomado el sol, ha hecho deporte, ha recordado lo mucho que echa de menos a sus amigas, ha leído mucho, ha compartido con sus seguidores cómo le queda una mascarilla, ha mandado mensajes de ánimo a compañeros, como a Dani Rovira, justo cuando anunciaba en sus redes sociales que tenía cáncer…

Pero no es lo único que ha estado haciendo estos días Maribel Verdú. Y es que también ha tenido tiempo para estar con su marido, Pedro Larrañaga, con el que lleva 21 años casada. Ella misma desvelaba el secreto que les había llevado a ambos a durar tanto tiempo juntos hace algo más de un año. Y aunque no es fácil, ellos lo han conseguido.

«Querernos, respetarnos, que no haya rivalidad entre nosotros y reírnos mucho». Así de contundente hablada la actriz española sobre todo lo que llevan a cabo ella y su marido para no perder la magia que les mantiene unidos. Hay que recordar que Maribel y Pedro se casaron en 1999 en ‘El Corrijal’ y 21 años después siguen juntos.

En este mismo programa desvelaba hace algo menos de un año que a pesar de su extensa y exitosa carrera profesional, ella también tiene inseguridades. «Más de 70 películas, Premio Nacional de Cine, dos Goyas… ¿Tienes inseguridades?», le preguntaba Pablo Motos, que se ha convertido en gran amigo de Maribel Verdú.

La actriz no dudó en aceptar que muchas veces siente dudas. Por ejemplo, cuando tiene que enfrentarse a la lectura de un guión. «Yo siempre tengo que ir un con un Lexatin en el cuerpo, las piernas me tiemblan y siempre pienso que van a llamar a mi representante porque tengo la impresión de que lo leo atacada y no me van a coger. No puedes evitar interpretarlo cuando lees», confesaba.

Eso sí, en todos estos momentos difíciles siempre cuenta con la ayuda de su marido, del que no se ha separado ni un instante. Así lo demuestran las numerosas imágenes que hay de ellos. A continuación, os mostramos todas las fotos de Maribel Verdú y su marido, Pedro Larrañaga, una historia de amor con un secreto para no perder la magia del principio: