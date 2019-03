Sebastian Yatra aprueba el amor entre Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo

Sebastian Yatra animó la noche madrileña este martes en el Teatro Barceló de Madrid. El cantante colombiano se encuentra en España, donde está haciendo una gira por algunas ciudades. Ya estuvo en Sevilla, en los premios Cadena Dial en Tenerife, y en Madrid, donde ha actuado dos veces: el pasado 15 de marzo y este pasado miércoles.

Sus canciones fueron cantadas por numerosos fans, que no quisieron perderse este concierto. El cantante no podía estar más agradecido por el cariño recibido y no dudó en agradecérselo a través de las redes sociales: “Acabamos de tener un show muy increíble en Madrid!!!! 🇪🇸🇪🇸🇪🇸😍😍😍🔥🔥🔥”, escribía muy emocionado.

Pero el show de Sebastian trajo también sorpresas, como la asistencia de su gran amiga, Aitana, que no dudó en aceptar la invitación del cantante. La concursante de ‘Operación Triunfo 2017’ tuvo la suerte de cantar su canción ‘Vas a quedarte’ junto a Sebastian ante todos los asistentes. Pero la cosa no quedó ahí. Y es que el cantante la invitó a cantar junto a él su tema ‘Un año’, uno de los más conocidos.

Leer más: La foto que confirma la relación entre Aitana y Miguel Bernadeau

Aitana fue la invitada del concierto de Sebastian Yatra en Madrid este martes

“GRACIAS @aitanax por cantar conmigo!!!! Fue mágico compartir tarima contigo!!! 🙃🙃🙃🎼✨🎤🎤🙏🏻🙏🏻 y ni hablar de ti @sebducamp WOWWWW lo que hiciste sobre esa tarima es lejos lo más espectacular que me ha tocado presenciar 😂😂😛😛🙏🏻🙏🏻 #YatraYatraTour España 🇪🇸💯”, escribió agradecido el cantante junto a una divertida instantánea que se hicieron tras el concierto.

Ante los numerosos asistentes al concierto también vimos a rostros conocidos como Laura Matamoros, que acudió con unas amigas después de haber pasado unos días en Dubai junto a su novio, Daniel Illescas. Se trataba del primer viaje que hacían juntos como pareja.

Leer más: Laura Matamoros se va de viaje a Dubai con su novio, Daniel Illescas

Laura Matamoros estuvo en el concierto con sus amigas tras su viaje a Dubai

Pero no fueron los únicos. No quisieron perderse este concierto Narcís Rebollo, que estuvo acompañado de su pareja, Eugenia Martínez de Irujo. Sebastian Yatra hizo público lo bien que se lleva con el presidente de Universal Music España y Portugal, y le dedicó unas palabras. Tampoco olvidó decirle a Eugenia Martínez de Irujo la suerte que tiene, lo que le llevó a ser una de las protagonistas del concierto: “Eugenia, tienes un marido maravilloso”, comentaba en medio de su concierto. Sin duda, Sebastian Yatra aprueba la relación de esta pareja y quiso hacerlo público.

Eugenia Martínez de Irujo recibió de Sebastian Yatra unas palabras que elogiaban a Narcís Rebollo

Se han vuelto inseparables. Los compromisos laborales de Narcís hacen que este tenga que viajar en muchas ocasiones fuera de España. Y aunque en multitud de ocasiones ella le acompaña, en otras tiene que quedarse en Madrid, donde vive con su hija Tana Rivera. De hecho, en uno de estos viajes en 2017 a Las Vegas por motivo de los Grammy Latino, fue cuando la pareja sorprendió con una boda disfrazados de Elvis Preysler y Marilyn Monroe.

Se casaron en Las Vegas en 2017