La periodista Sara Carbonero ha roto a llorar en pleno directo de ‘Que siga el baile’ mientras escuchaba a la cantante Conchita cantar.

Desde que comenzara ‘Que siga el baile’, la sección radiofónica de Sara Carbonero en Radio Marca, la periodista ha invitado a personajes a los que admira profundamente. La última afortunada en compartir estudio con ella ha sido Conchita, una artista cargada de sentimiento y con una voz que transmite verdadera paz. La cantante se lanzó a cantar en directo ‘El viaje’, un tema musical que habla de los hijos y que fue capaz de erizar a la locutora hasta tal punto que rompió a llorar. «No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté y te sabré proteger…No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos…Me salen escudos del pecho, te quiero morder», decía la intérprete, siendo esta letra la que provocó que Sara Carbonero se rompiera y empezara a llorar. Mientras se secaba las lágrimas y después de que la propia Conchita le dijera «si lloras tú, lloro yo», la comunicadora se confesó como muy pocas veces ha hecho.

«Me he escuchado esta canción 20 veces, pero a mí esta canción y esta letra… Los que somos padres y madres sabemos que lo dice todo. Los miedos, lo más bonito de la maternidad y el mundo que estamos dejado a nuestros hijos… ¡Lo siento! La música es esto también. Y luego su voz que es tan dulce. Gracias de corazón«, dijo Sara Carbonero. La periodista se secaba las lágrimas, quizás pudorosa de mostrarse públicamente frágil. Aunque su intención no era dar pábulo a este momento, fue tan mágico que el presentador no pudo evitarlo, sacando así una faceta desconocida de Sara Carbonero. De hecho, la toledana instantes después compartió casi 7 minutos de entrevista junto a Conchita, justo esos en los que el estudio desgarró a todos los presentes.

Vídeo: Redes sociales

Agradecida por el encuentro que compartieron con los oyentes, Sara rescató parte de esta cita radiofónica en un vídeo en el que quiso destacar todo lo bonito que le transmite Conchita, una cantante que tiene cautivada a millones de fans. «Solo los que estábamos en el estudio sabemos lo que hemos vivido esta tarde con mi admirada @oficialconchita , pero los demás, sí tenéis unos minutos no os perdáis este vídeo porque es magia, verdad, desgarro y emoción, como todo su disco “La Orilla”. Decía Conchita al principio de la entrevista que al haber nacido en Helsinki y vivido en varios países, cuando era pequeñita no se sentía de ningún lado. Espero que hoy hayamos logrado hacerte sentir en casa, donde te hemos visto crecer en todos los sentidos durante estos años y convertirte en la maravillosa compositora y cantante que eres sin perder esa mirada tuya tan transparente», comenzó diciendo Sara Carbonero en un post de Instagram.

Unas palabras que continuó con un mensaje con el que dejaba claro que se guardaba este día en un cofre de recuerdos imposibles de olvidar. «Además de eso hoy hemos descubierto a una mujer íntegra, sensible y valiente. De las que cambian el mundo con sus letras y su voz. Gracias @oficialconchita por tu generosidad, tu luz y por este momento lleno de sonrisas y lágrimas que nunca vamos a olvidar. Ah, gracias también por tu “abrazo de lado”, pero sobre todo por el: “Es que si lloras tú, lloro yo”. Creo que no se puede añadir nada más«, finalizó la esposa de Iker Casillas.