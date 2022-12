El pasado 24 de noviembre, tres años después de que tuviese que ser intervenida por un cáncer de ovario y de someterse después a quimioterapia, Sara Carbonero tenía que ser operada de urgencia. Permaneció ingresada durante unos días en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid y recibía el alta hospitalaria el 28 de noviembre, tal y como pudo saber SEMANA en primicia. Ahora, la periodista recupera su normalidad y vuelve a su día a día. Este fin de semana, la hemos podido ver de nuevo.

Después de haber pasado por quirófano y recibir el alta, Sara Carbonero está recuperando, poco a poco, su normalidad. Este domingo, hemos podido ver a la periodista en el interior de su todoterreno de lo más serena y abrigada con un jersey verde. Tenía el semblante relajado y, en algunos momentos, esbozaba una sonrisa. La que fuera rostro de Mediaset estaba acompañada y entraba a bordo de su vehículo en una residencia privada.

Ahora, tras este bache en su salud, Sara Carbonero pasa el tiempo con los suyos y trata de disfrutar lo máximo posible de las pequeñas cosas. Es muy habitual poder verla haciendo planes con sus amigos y aprovechando al máximo los fines de semana para desconectar. Durante esta etapa, la periodista ha estado muy bien acompañada, no solo por sus familiares, también por Isabel Jiménez y su actual pareja, Nacho Taboada, quien no se ha separado de ella en ningún momento.

La profunda reflexión de Sara Carbonero tras recibir el alta

Después de que SEMANA publicara en primicia que había sido dada de alta, Sara Carbonero prefería esperar un tiempo y romper su silencio horas después para compartir una profunda reflexión. Lo hacía a través de un bonito vídeo que grabó en el coche que la llevaba de vuelta a casa. «Este vídeo es de ayer, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más. Estoy muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me abruman y a la vez me llenan de energía para seguir adelante», empezando diciendo agradecida por todos los mensajes que le han llegado en los últimos días.

No se olvidaba de darle las gracias también a los medios de comunicación, con los que la periodista tiene una envidiable relación. «Gracias también a los medios de comunicación por el respeto y la delicadeza. Ojalá se mantenga este clima de tranquilidad tan necesario. No me quiero extender mucho más, como reza la canción que me ha acompañado y “salvado” estos días de “encierro”, de esta “Rabia suave”: “Yo quiero bailar”. Me quedo además con una frase de uno de mis médicos que será mi mantra desde hoy: “Cada día tiene su afán”. Que todos consigamos encontrarlo en las pequeñas cosas», dice con toda la buena energía. De la misma manera, también se emocionaba al hablar de cómo le recibieron sus hijos al llegar a casa: «Te esperan en casa con los brazos abiertos y la pizarra llena de mensajes».