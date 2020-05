5 Ella misma anunció que padecía cáncer

«Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente». Fueron las palabras de Sara Carbonero hace 365 días atrás.