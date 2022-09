Sara Carbonero se encontraba en un momento muy dulce tanto a nivel personal como profesional, una etapa que se ha visto empañada con la cancelación de su programa de radio. En esta nueva temporada de Radio Marca, su espacio en las ondas, ‘Que siga el baile’, desaparece de la parrilla. Dos años después de su comienzo, no ha sido renovado y, de momento, no se tiene en cuenta a la comunicadora para otros proyectos. La periodista no ha querido pronunciarse todavía, aunque nadie duda de la tristeza que le ha provocado que lo retiren de la programación.

Sara Carbonero se encargaba de entrevistar a grandes artistas de nuestro país, presentadores, deportistas o rostros conocidos, siendo un número incontable de famosos los que han pasado por el estudio de radio junto a la de Toledo. Se abrían, se confesaban y dejaban grandes titulares, no obstante, no han conseguido los oyentes esperados. Si bien pasó de una sección en el programa de Vicente Ortega a un programa propio, en esta ocasión Sara no ha tenido la suerte esperada. La comunicadora desaparece así de la radio los jueves de 15 a 16 horas, deja de ser directora de su propio formato y deja atrás una etapa que para ella ha sido inolvidable.

Una despedida sin ruido alguno

Su última emisión tuvo lugar el pasado mes de junio con Malú como invitada. En concreto, el 30 de junio, día en el que no se despidió de la audiencia. Tan solo dijo que siguiera el baile, haciendo un guiño al nombre de su programa sin saber que el curso para ella iba a comenzar sin él. Ha sido un duro golpe, pues la periodista seguía vinculada a la profesión con este espacio de radio del que ahora se ha tenido que despedir. Ahora Sara se esfuerza en encontrar otro proyecto a la altura que le sirva para continuar con su andadura en los medios de comunicación, pero ¿se plantea volver a la televisión o, por el contrario, prefiere seguir en la intimidad de las ondas?

Ha sido la propia emisora la que ha confirmado que ni Sara Carbonero ni tampoco ‘Que siga el baile’ forma parte de la parrilla 2022/2023 y ha sido sustituido por ‘Cuídate’, un espacio diario de salud y deporte que ocupará su misma franja.