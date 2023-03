Sara Carbonero posa por primera vez junto a su novio, Nacho Taboada

Sara Carbonero está pasando por una de las etapas más dulces de su vida y eso se refleja en todas y cada una de las publicaciones que hace a través de sus redes sociales. Está feliz e ilusionada con la gente que tiene alrededor. Por ello, la periodista ha dado un paso más adelante en su relación con Nacho Taboada y ha posado con él por primera vez.

Sara Carbonero siempre ha querido mantener su vida privada en un discreto segundo plano y se ha mostrado muy reacia a mostrar públicamente algunos de esos aspectos. Sin embargo, ha tomado la decisión de dejar de esconderse y ha compartido con todos los mejores momentos de uno de los planes que ha disfrutado junto a su chico, Nacho Taboada. Por primera vez, la periodista ha compartido varias fotografías en su cuenta de Instagram en donde aparece el músico.

Son dos instantáneas en blanco y en negro en donde en la primera aparece él de espaldas tocando la guitarra. En la segunda, aparecen posando de lo más sonrientes junto a un grupo de personas. Entre ellas se encuentra Isabel Jiménez, íntima amiga de la periodista, y su marido. Todo el grupo disfrutó de una agradable velada en un conocido restaurante de Boadilla del Monte (Madrid), donde reside actualmente la periodista. "Pienso que un sueño parecido no volverá más", fue la reflexión que acompañaba a la retahíla de imágenes compartida por la empresaria. Aunque es la primera vez que Sara Carbonero presume de su chico en redes sociales, lo cierto es que Nacho Taboada fue el que tuvo la iniciativa de dejar de esconderse a finales del pasado mes de diciembre cuando estuvieron de viaje en Copenhague para celebrar su 36 cumpleaños. Sin lugar a dudas, un paso más que significativo en su relación y que denota que ambos quieren darle normalidad a su historia de amor.

Así comenzó su relación con Nacho Taboada

Sara Carbonero está muy ilusionada y ha ido viviendo día a día su relación con el músico. SEMANA conoció todos los detalles de cómo surgió el noviazgo entre ambos. «Sara y Nacho fueron al concierto de una amiga que tienen en común. Sara fue al camerino y es allí donde coinciden. Ese día supuso un antes y un después para ellos«, explicó el entorno de la periodista a esta revista. Y, aunque la timidez a veces acompañe a Sara, esta vez no quiso desaprovechar la oportunidad y fue ella la que pidió su teléfono, un gesto decisivo en esta historia con final feliz. No obstante, lo cierto es que el joven se ha visto superado por la presión mediática, algo a lo que no está acostumbrado y por lo que quiere ir con pies de plomo. Sara Carbonero ha encontrado a alguien que le ha cambiado los planes, alguien que le «ha hecho click».