Sara Carbonero no es muy dada a compartir ciertos aspectos de su vida en las redes sociales. A pesar de que cuenta con más de 3,2 millones de seguidores en Instagram, ella selecciona muy bien qué tipo de publicaciones compartir. No es muy dada a mostrar a sus hijos, pero cuando se trata de celebrar con ellos una fecha especial, lo hace. Tampoco es muy de enseñar qué hace cuando no está en un evento o cuando está en el trabajo, pero cuando tiene que enseñar a los invitados que tiene en su programa de radio, lo hace.

Y también lo hace cuando se trata de hablar de cómo se pone en forma. Conscientes de que hace deporte para mantenerse en línea, Sara no es muy de compartir sus rutinas deportivas. Hasta ahora. Sara Carbonero compartía hace unas horas una foto desde su gimnasio, lo que nos ha permitido conocer al detalle qué tipo de centro deportivo es y qué ofrece.

La periodista se suma, así, a la moda de muchas famosas de tener un entrenador personal para que este se ajuste a los objetivos de cada uno. Sara está yendo al Beper Sports Club, que se encuentra en Pozuelo de Alarcón, Madrid, muy cerca de la zona en la que reside en la capital española junto a sus dos hijos.

Pero no es un gimnasio normal como el que conocemos el resto de los mortales. Y es que Sara acude a este centro deportivo, que vende bonos a sus clientes. Los bonos se obtienen sin pago de matrícula y tienen una caducidad: se pueden usar solo durante cuatro meses. La periodista podría haber elegido la opción que más te obliga a acudir al gimnasio cada día: un bono de 30 sesiones con un entrenador personal, por el que tiene que pagar 1.050 euros. En esta caso, la sesión de trabajo de 45 minutos cuesta 35 euros.

Sara Carbonero podría pagar 1.050 euros por un mes de gimnasio

Pero esta opción no solo vale para trabajar con un entrenador personal. Y es que Sara puede favorecerse de todos los servicios: sesiones one to one, con planificación de objetivos a corto y medio plazo, evaluación de composición corporal semanal, asesoramiento nutricional personalizado, diseño de entrenamientos complementarios y apoyo incondicional en cada repetición y motivación 100%.

Un centro deportivo que tiene todos los condicionantes para que el cliente llegue motivado: «Los pilares que nos mueven son el trabajo en equipo, la energía positiva, el altruismo y la perseverancia. Todo en un ambiente de diseño inspirados en una conexión de estilos, «Industrial» y el «High Tech» de los años 70, donde prevalece la funcionalidad y el espacio diáfano. Un micro-mundo para evadirte y disfrutar de cada entrenamiento», explican en la web del gimnasio.

Además, este gimnasio ofrece a Sara Carbonero una «atención exclusiva y segura en horario de 7 a 22 horas de lunes a viernes y sábados de 10 a 14 horas, con parking gratuito dos horas y vigilancia privada». Estos son otros factores claves que habría tenido en cuenta la periodista a la hora de elegirlo como el lugar en el que sentirse bien consigo misma.

Las otras actividades que podría practicar

Pero el entrenamiento con una persona especializada podría no ser la única actividad que hace Sara Carbonero en este gimnasio. Y es que este centro deportivo cuenta también con otras actividades, como el boxeo o la defensa personal, el pilates con máquina, una práctica que ella ya ha probado en otras ocasiones, el hiit o el cross training, el ballet fit o la electroestimulación.

