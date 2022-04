Sara Carbonero y Nacho Taboada están ilusionados, tanto que incluso se han dejado ver en actitud cariñosa en un local de Madrid ajenos a lo que sucediera a su alrededor. Están dejando que fluya, pero ¿cómo surgió esta historia de amor que acaba de empezar? SEMANA publica ahora en exclusiva todos los detalles de un romance que se está fraguando con paso firme. Sabemos dónde coincidieron por primera vez, quién fue el primero de los dos en dar el paso, así como cómo está llevando el músico convertirse en el centro de atención. Una relación que va viento en popa y cuyos secretos ahora publica esta revista a partir de este miércoles.

Semanas después de que la locutora de radio y Kiki Morente rompieran su relación, coincidió con este músico zaragozano con el que afirma estar encantada, pues comparten muchas aficiones. La periodista ha encontrado de nuevo el amor y lo ha hecho gracias a Nacho Taboada con el que tiene infinidad de cosas en común, entre otras cosas, su pasión por la música. Precisamente ha sido este arte el que les ha unido, no obstante, si quieres saber cómo surgió el amor entre ellos debes correr a tu kiosco para conocer de primera mano todos los datos de su relación.

En SEMANA hemos podido saber por fuentes de toda solvencia que Sara Carbonero vuelve a sentir mariposas en el estómago y que, lejos de esconderlo, no duda en compartirlo con su círculo. La periodista está, de nuevo, abierta al amor, aunque todavía no se ha atrevido a postear ninguna foto junto a Nacho Taboada, el joven de 35 años con el que está empezando a sentir «cosas bonitas». Un cantante que ejerció como vocalista del grupo ‘Colectivo Panamera’ y que, a su vez, trata de llevar un perfil bajo en sus redes sociales, donde procura no hacer demasiado ruido.

Quizás Nacho Taboada sea quien dé consejos a su chica para su programa, ‘Que siga el baile’, el espacio de radio en el que ella triunfa y es que él, además de ser un experto en esta materia, posee un estudio de radio por el que ganó un Premio Ondas. Con un futuro más que alentador por delante como pareja, Sara da señales que evidencian que se encuentra en un buen momento. «Continúa soldando tus sueños a la realidad», «Fluir, dejarse llevar, volver a la esencia» o «Defender la alegría como una trinchera» son solo algunas de las reflexiones que ella ha escrito los últimos días, frases que dejan ver que está feliz en todos los sentidos. Incluido, por supuesto, el sentimental.

En las páginas interiores de SEMANA no solo descubrirás cómo fueron los inicios de Sara Carbonero y su novio, Nacho Taboada, también te mostramos el bombazo más esperado: la entrevista de Olga Moreno. La exmujer de Antonio David Flores ha hablado en exclusiva con esta revista y ha dejado grandes titulares en una extensa charla que no te puedes perder. «No me merezco lo que me ha pasado», dice Olga Moreno a SEMANA. La sevillana está dolida y habla en profundidad de todo lo que ha sentido con el padre de su hija Lola, cómo ha sobrellevado su ruptura y habla de Marta Riesco, siendo muchas las declaraciones las que darán que hablar. ¡No te lo pierdas!

