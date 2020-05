«Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir». Así empezaba una publicación en la cuenta de Sara Carbonero hace justamente un año. Hace 365 días atrás que la presentadora anunció que padecía cáncer. Un año que Sara querrá dejar en el olvido, pero reflexionando sobre lo vivido y agradecida por su entereza, optimismo y fortaleza en esta lucha. Una batalla de la que poco a poco está saliendo y que le ha enseñado muchas cosas de la vida. La más importante: la de vivir.

Sara Carbonero anunció que padecía cáncer hace justo un año

Desde que Sara Carbonero anunciara que padecía esta enfermedad dejó de lado la televisión y sus otros proyectos profesionales. Cabe recordar que poco tiempo antes de que le detectaran el tumor, la presentadora había vuelto a Cuatro realizando unas entrevistas a personajes deportivos. Un proyecto que tuvo que parar para someterse a una operación y un posterior tratamiento. Así mismo lo contaba la protagonista en aquellos días: «Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente», comenzaba relatando.

A pesar de la difícil situación, sobre todo teniendo en cuenta que unos días antes, concretamente el 1 de mayo, Iker Casillas había sufrido un infarto, Sara Carbonero siempre se mostró optimista: «Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia», sentenció en una publicación que ni la prensa ni medios de comunicación se podía creer.

Sara fue operada en la clínica Ruber de Madrid

SEMANA recogía la triste noticia en la portada de SEMANA que salió a la venta un día después de que la presentadora anunciara su enfermedad. Tal y como pudo conocer esta revista, Sara se sometió a esta operación en la clínica Ruber de Madrid con Iker Casillas todavía convaleciente después del infarto que sufrió hacía escasas unas semanas. Tras un año de lucha, Sara Carbonero ha logrado superar una batalla. A pesar de la difícil situación a la que se enfrentaban, su mensaje siempre fue esperanzador y junto a Iker y sus pequeños forman muy buen equipo y se ha hecho patente a lo largo de los meses.