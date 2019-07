11 La intrahistoria de su nombramiento

Su nombramiento se viene cociendo a fuego lento y así lo ha contado ella: «Cuando @dianavalcarcel_ me mandó un mensaje en abril diciéndome que tenía que darme una noticia preciosa, no intuía de qué podía tratarse. Teníamos previsto hacer un viaje a terreno con @unicef_es (Tanzania) ahora en julio, así que esperamos a esa fecha para que me lo contara en persona. La vida quiso que en esta ocasión tampoco pudiera llevar a cabo un viaje con el que llevaba soñando mucho tiempo, como ya me pasó en octubre, así que la noticia llegó en forma de llamada y no pude más que emocionarme al saber que el Patronato de Unicef había aprobado mi nombramiento como Embajadora de Unicef Comité Español«.